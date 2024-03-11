Драма об Освенциме "Зона интересов" получила "Оскар" как лучший зарубежный фильм

Британская драма "Зона интересов" режиссёра Джонатана Глейзера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". В данной категории также были представлены испанский приключенческий фильм "Общество снега", немецкая драма "Учительская", германо-японский фильм "Идеальные дни" и итальянская лента "Я — капитан".

"Зона интересов" рассказывает о жизни коменданта Аушвица Рудольфа Хесса, который вместе с женой и пятью детьми жил прямо у стен лагеря. В их доме чудесно всё — бассейн, новый забор, цветущий сад, постоянные гости и играющие дети. В этом райском уголке, за стеной которого регулярно раздаются истошные крики и непрерывно работает крематорий, семья планирует своё счастливое будущее.