Драма об Освенциме "Зона интересов" получила "Оскар" как лучший зарубежный фильм
Британская драма "Зона интересов" режиссёра Джонатана Глейзера (на фото) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / AP
Британская драма "Зона интересов" режиссёра Джонатана Глейзера получила премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". В данной категории также были представлены испанский приключенческий фильм "Общество снега", немецкая драма "Учительская", германо-японский фильм "Идеальные дни" и итальянская лента "Я — капитан".
"Зона интересов" рассказывает о жизни коменданта Аушвица Рудольфа Хесса, который вместе с женой и пятью детьми жил прямо у стен лагеря. В их доме чудесно всё — бассейн, новый забор, цветущий сад, постоянные гости и играющие дети. В этом райском уголке, за стеной которого регулярно раздаются истошные крики и непрерывно работает крематорий, семья планирует своё счастливое будущее.
Напомним, что в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств и уже объявлены её первые победители. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". А фильм режиссёра Корда Джефферсона "Американское чтиво" получил статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий".