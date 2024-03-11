Последнее аниме легендарного Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевало "Оскар"
"Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки завоевал "Оскар" как лучший анимационный фильм
Кадр из мультфильма "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka? Дословно: "Как поживаете?") Хаяо Миядзаки. Обложка © kinopoisk / Режиссёр и сценарист Хаяо Миядзаки
В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств и уже объявлены её первые победители. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".
В данной номинации также были представлены анимационные фильмы "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота". А премию в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
Что касается "Мальчика и птицы", то его мировая премьера состоялась 14 июля 2023 года. В основу мультфильма частично лёг сюжет книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka (в переводе с японского — "Как поживаете?") пера Ёсино Гэндзабуро, которая была опубликована в 1937 году. Производством занималась студия Ghibli в течение семи с половиной лет. Это аниме стало прощальной полнометражной картиной основателя анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки.
В январе Американская киноакадемия раскрыла список номинантов на "Оскар". Любопытно, что в списке претендентов на статуэтку за главную женскую роль отсутствует Марго Робби, исполнившая роль Барби в одноимённой картине Греты Гервиг, зато её партнёр по этому фильму "Кен" Райан Гослинг назван в числе номинантов за исполнение мужской роли второго плана.