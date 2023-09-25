Последний анимационный фильм легендарного Хаяо Миядзаки выйдет в России в декабре
Мультфильм Миядзаки "Мальчик и птица" выйдет в прокат в России 7 декабря
Постер к мультфильму "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?, дословно "Как поживаете?") Хаяо Миядзаки. Обложка © Studio Ghibli
Новый мультфильм знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" покажут в российских кинотеатрах 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Русский репортаж", которая занимается прокатом картины в России.
"Компания "Русский репортаж" 7 декабря выпустит в широкий прокат новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица", — говорится в сообщении пресс-службы прокатчика.
Мировая премьера последней работы 82-летнего Миядзаки состоялась 14 июля. В основу мультфильма "Мальчик и птица" частично лёг сюжет книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka (в переводе с японского "Как поживаете?") пера Ёсино Гэндзабуро, которая была опубликована в 1937 году. Производством занималась студия Ghibli в течение семи с половиной лет.
Напомним, летом Лайф сообщал, что российское телевизионное агентство "Русский репортаж" приобрело права на новый мультфильм Миядзаки. Работа стала самым крупным проектом японской студии Ghibli за всё время.