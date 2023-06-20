Новое аниме от легендарного Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат
Новый мультфильм Хаяо Миядзаки "Как поживаете?" выйдет в российский прокат
Постер к фильму "Как поживаете?" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). Фото © Studio Ghibli
Российское телевизионное агентство "Русский репортаж" приобрело права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Картина называется "Как поживаете?" ("How do you live?", "Kimitachi wa Dou Ikiru ka?"). Над ней Миядзаки работал с 2016 года. Пока это самый крупный проект японской студии Ghibli.
"Пока, кроме двух постеров, мир не видел никаких материалов к "How do you live?". И он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", — пояснили в пресс-службе.
Детали сюжета пока не раскрываются. Дата премьеры в России тоже ещё неизвестна.
А в мае российская кинокомпания RWV получила права на показ 22 фильмов Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах.