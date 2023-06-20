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20 июня, 15:34

Новое аниме от легендарного Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки "Как поживаете?" выйдет в российский прокат

<p>Постер к фильму "Как поживаете?" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). Фото © Studio Ghibli</p>

Постер к фильму "Как поживаете?" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). Фото © Studio Ghibli

Российское телевизионное агентство "Русский репортаж" приобрело права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Картина называется "Как поживаете?" ("How do you live?", "Kimitachi wa Dou Ikiru ka?"). Над ней Миядзаки работал с 2016 года. Пока это самый крупный проект японской студии Ghibli.

"Пока, кроме двух постеров, мир не видел никаких материалов к "How do you live?". И он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", — пояснили в пресс-службе.

Детали сюжета пока не раскрываются. Дата премьеры в России тоже ещё неизвестна.

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А в мае российская кинокомпания RWV получила права на показ 22 фильмов Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах.

Ирина Фальке
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