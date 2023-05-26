Легендарные японские аниме из России не уйдут: права на показ куплены
Российская кинокомпания RWV получила права на показ 22 фильмов Хаяо Миядзаки
Права на 22 фильма японской анимационной студии Ghibli, которую создали в 1985 году Хаяо Миядзака и Исао Такахата, перешли компании Russian World Vision (RWV) продюсера Константина Ёлкина. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба компании.
В пакете десять проектов Миядзаки и ленты других мастеров. Речь в том числе идёт о таких картинах, как "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Небесный замок Лапута", "Ходячий замок". Российская кинокомпания приобрела все виды прав и намерена реализовать их в РФ и СНГ.
"Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведём переговоры с площадками", — заявил Ёлкин.
По его словам, позднее станет известно, в каталоге какого онлайн-кинотеатра в результате будут представлены фильмы. Директор по кинопрокату компании Дарья Рязанцева подчеркнула, что в течение действующего срока прав планируется сделать полноценный повторный прокат лент.
"Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах", — сказала она.
Ранее сообщалось, что из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня уберут мультфильмы Хаяо Миядзаки. Такой риск был из-за того, что дистрибьютор продукции, которую выпускает японская студия Ghibli, не смог продлить права на показ в нашей стране.
"Мой сосед Тоторо", режиссёр Хаяо Миядзаки, сценарист Хаяо Миядзаки / kinopoisk.ru