Легендарные японские аниме из России не уйдут: права на показ куплены

Права на 22 фильма японской анимационной студии Ghibli, которую создали в 1985 году Хаяо Миядзака и Исао Такахата, перешли компании Russian World Vision (RWV) продюсера Константина Ёлкина. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба компании.

В пакете десять проектов Миядзаки и ленты других мастеров. Речь в том числе идёт о таких картинах, как "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Небесный замок Лапута", "Ходячий замок". Российская кинокомпания приобрела все виды прав и намерена реализовать их в РФ и СНГ.

"Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведём переговоры с площадками", — заявил Ёлкин.

По его словам, позднее станет известно, в каталоге какого онлайн-кинотеатра в результате будут представлены фильмы. Директор по кинопрокату компании Дарья Рязанцева подчеркнула, что в течение действующего срока прав планируется сделать полноценный повторный прокат лент.

"Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах", — сказала она.