В Петербурге на следующей неделе откроется новый сад Хаяо Миядзаки

Уже на следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие знаменитого сада Хаяо Миядзаки, который закрылся прошлым летом. Теперь волшебное пространство, названное в честь японского писателя, перенесено в открытый двор на Гатчинской улице, 23–25 в Петроградском районе.

"Мы очистили территорию от мусора, населили сад многочисленными персонажами из произведений Хаяо Миядзаки, украсили территорию цветами, однако столкнулись с непредвиденными трудностями. В частности, голуби выклевали весь наш свежевыращенный газон. Мы уже не знаем, как с ними бороться. Планируем снова посадить газон и накрыть его чем-нибудь", — рассказал режиссёр театра "Небесные бродяги" Илья Лошаков газете "Петербургский дневник".

Однако голуби — не самая большая проблема, с которой столкнулись "Небесные бродяги". Есть ещё вандалы. Чтобы фигурки не портили и не похищали, их будут убирать на ночь и заново выставлять утром.







Хаяо Миядзаки — известный японский аниматор, дважды лауреат кинопремии "Оскар", создатель таких мультипликационных лент, как "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и "Принцесса Мононоке". В 2013-м году он объявлял о завершении карьеры.