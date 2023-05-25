Россиян лишат возможности легально смотреть популярные японские аниме
Из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня уберут мультфильмы Хаяо Миядзаки
Кадр из мультфильма "Унесённые призраками". Обложка © "Кинопоиск"
С 1 июня мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах. Как пишет ТАСС, это связано с тем, что дистрибьютор продукции, которую выпускает японская студия Ghibli, не смог продлить права на показ в нашей стране.
"Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютора истекают, им не удалось их продлить", — сообщил осведомлённый собеседник агентства.
Хаяо Миядзаки — известный японский аниматор, дважды лауреат кинопремии "Оскар", создатель таких мультипликационных лент, как "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и "Принцесса Мононоке", "Навсикая из долины ветров", "Ветер крепчает", и многих других. В 2013 году он объявлял о завершении карьеры.
Ранее Лайф сообщал, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров убрали фильмы о Гарри Поттере. Все киноленты из этой франшизы были сняты компанией Warner Bros. Киностудия остановила релизы и лицензирование проектов в России ещё в прошлом году.