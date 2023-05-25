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25 мая, 18:11

Россиян лишат возможности легально смотреть популярные японские аниме

Из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня уберут мультфильмы Хаяо Миядзаки

<p>Кадр из мультфильма "Унесённые призраками". Обложка © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1599028/75517465-d95d-4146-905c-755a06faff16/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из мультфильма "Унесённые призраками". Обложка © "Кинопоиск"

С 1 июня мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах. Как пишет ТАСС, это связано с тем, что дистрибьютор продукции, которую выпускает японская студия Ghibli, не смог продлить права на показ в нашей стране.

"Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютора истекают, им не удалось их продлить", — сообщил осведомлённый собеседник агентства.

Хаяо Миядзаки — известный японский аниматор, дважды лауреат кинопремии "Оскар", создатель таких мультипликационных лент, как "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и "Принцесса Мононоке", "Навсикая из долины ветров", "Ветер крепчает", и многих других. В 2013 году он объявлял о завершении карьеры.

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Ранее Лайф сообщал, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров убрали фильмы о Гарри Поттере. Все киноленты из этой франшизы были сняты компанией Warner Bros. Киностудия остановила релизы и лицензирование проектов в России ещё в прошлом году.

Наталья Исакова
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