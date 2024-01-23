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23 января, 14:27

Без Марго Робби и Ди Каприо: Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Американская академия раскрыла список номинантов на "Оскар-2024"

Американская академия раскрыла список номинантов на "Оскар". 96-я церемония вручения кинопремии пройдёт в ночь с 10 на 11 марта 2024 года (02:00–05:30 мск), а проведёт её американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Любопытно, что в списке претендентов на статуэтку за главную женскую роль отсутствует Марго Робби, исполнившая роль Барби в одноимённой картине Греты Гервиг, зато её партнёр по этому фильму "Кен" Райан Гослинг назван в числе номинантов за исполнение мужской роли второго плана. Ещё одной неожиданностью стало отсутствие в списке номинантов Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Убийцы цветочной луны", которую критики назвали одной из самых глубоких и сильных в его карьере. Ну, а в главной номинации — за лучший фильм — обошлось без сюрпризов: в ней представлены все громкие хиты последних месяцев — от "Барби" и "Оппенгеймера" до едкого драмеди о стереотипах "Американское чтиво" и стильной чёрной комедии в жанре стимпанка "Бедные-несчастные". Подробнее обо всех номинациях Лайф расскажет ниже:

Главная номинация — лучший фильм:

  • "Американское чтиво"
  • "Маэстро"
  • "Барби"
  • "Оппенгеймер"
  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Оставленные"
  • "Анатомия падения"
  • "Прошлые жизни"
  • "Бедные-несчастные"
  • "Зона интересов"
Леонардо Ди Каприо не оказалось в списке претендентов на "Оскар" в 2024 году. Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" © Сайт "Кинопоиск"

Леонардо Ди Каприо не оказалось в списке претендентов на "Оскар" в 2024 году. Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" © Сайт "Кинопоиск"

Лучший режиссёр:

  • Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")
  • Кристофер Ноллан ("Оппенгеймер")
  • Жюстин Трие ("Анатомия падения")
  • Джонатан Глейзер ("Зона интересов")
  • Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")

Лучший актёр:

  • Брэдли Купер ("Маэстро")
  • Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер")
  • Джеффри Райт ("Американское чтиво")
  • Колман Доминго ("Растин")
  • Пол Джаматти ("Оставленные")
Эмма Стоун поборется за победу в номинации "Лучшая актриса". Кадр из фильма "Бедные-несчастные" © Сайт "Кинопоиск"

Эмма Стоун поборется за победу в номинации "Лучшая актриса". Кадр из фильма "Бедные-несчастные" © Сайт "Кинопоиск"

Лучшая актриса:

  • Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
  • Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд")
  • Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
  • Сандра Хюллер ("Анатомия падения")
  • Кэри Маллиган ("Маэстро")

Лучший актёр второго плана:

  • Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны")
  • Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер")
  • Райан Гослинг ("Барби")
  • Стерлинг Браун ("Американское чтиво")
  • Марк Руффало ("Бедные-несчастные")
Марго Робби не оказалось в списке номинанток на "Оскар", а Райан Гослинг поборется с самим Робертом Де Ниро в номинации "Лучший актёр второго плана". Кадр из фильма "Барби" © Сайт "Кинопоиск"

Марго Робби не оказалось в списке номинанток на "Оскар", а Райан Гослинг поборется с самим Робертом Де Ниро в номинации "Лучший актёр второго плана". Кадр из фильма "Барби" © Сайт "Кинопоиск"

Лучшая актриса второго плана:

  • Эмили Блант ("Оппенгеймер")
  • Америка Феррера ("Барби")
  • Джоди Фостер ("Дайана Найэд")
  • Даниэль Брукс ("Цвет лиловый")
  • Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Анатомия падения"
  • "Маэстро"
  • "Май декабрь"
  • "Оставленные"
  • "Прошлые жизни"
"Отец" атомной бомбы: 7 причин посмотреть нашумевший фильм "Оппенгеймер"
"Отец" атомной бомбы: 7 причин посмотреть нашумевший фильм "Оппенгеймер"

Лучший адаптированный сценарий:

  • "Американское чтиво"
  • "Барби"
  • "Оппенгеймер"
  • "Зона интересов"
  • "Бедные-несчастные"

Лучший анимационный фильм:

  • "Элементарно"
  • "Человек-паук. Паутина вселенных"
  • "Мальчик и птица"
  • "Нимона"
  • "Мечты робота"

Другие номинации

  • "Годзилла", "Стражи Галактики", "Миссия невыполнима. Смертельная расплата", "Наполеон" и "Создатель" поборются за номинацию "Лучшие визуальные эффекты".
  • "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные", "Голда. Судный день", "Маэстро" и "Снежное братство" представлены в номинации "Лучший грим".
  • За награду в категории "Лучший дизайн костюмов" сразятся "Наполеон", "Барби", Бедные-несчастные", "Убийцы цветочной луны" и "Оппенгеймер".
  • "Лучшей песней" будет назван кто-то из следующего списка: I’m Just Ken ("Барби"), It Never Went Away ("Американская симфония"), The Fire Inside ("Обжигающе горячий"), Wahzhazhe ("Убийцы цветочной луны"), What Was I Made For? (и снова "Барби").

Напомним, что совсем недавно в США вручили "сериальный Оскар" — премию "Эмми". Лучшим комедийным сериалом стал "Медведь", а "Наследники" получили награду за лучший драматический сериал. Кто взял другие номинации, читайте в материале Лайфа.

Школьница Лиза выкупила весь первый ряд, чтобы показать "Барби" своим игрушкам
Школьница Лиза выкупила весь первый ряд, чтобы показать "Барби" своим игрушкам
Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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