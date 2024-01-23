Без Марго Робби и Ди Каприо: Объявлены номинанты на премию "Оскар"
Американская академия раскрыла список номинантов на "Оскар-2024"
Американская академия раскрыла список номинантов на "Оскар". 96-я церемония вручения кинопремии пройдёт в ночь с 10 на 11 марта 2024 года (02:00–05:30 мск), а проведёт её американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Любопытно, что в списке претендентов на статуэтку за главную женскую роль отсутствует Марго Робби, исполнившая роль Барби в одноимённой картине Греты Гервиг, зато её партнёр по этому фильму "Кен" Райан Гослинг назван в числе номинантов за исполнение мужской роли второго плана. Ещё одной неожиданностью стало отсутствие в списке номинантов Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Убийцы цветочной луны", которую критики назвали одной из самых глубоких и сильных в его карьере. Ну, а в главной номинации — за лучший фильм — обошлось без сюрпризов: в ней представлены все громкие хиты последних месяцев — от "Барби" и "Оппенгеймера" до едкого драмеди о стереотипах "Американское чтиво" и стильной чёрной комедии в жанре стимпанка "Бедные-несчастные". Подробнее обо всех номинациях Лайф расскажет ниже:
Главная номинация — лучший фильм:
- "Американское чтиво"
- "Маэстро"
- "Барби"
- "Оппенгеймер"
- "Убийцы цветочной луны"
- "Оставленные"
- "Анатомия падения"
- "Прошлые жизни"
- "Бедные-несчастные"
- "Зона интересов"
Леонардо Ди Каприо не оказалось в списке претендентов на "Оскар" в 2024 году. Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" © Сайт "Кинопоиск"
Лучший режиссёр:
- Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")
- Кристофер Ноллан ("Оппенгеймер")
- Жюстин Трие ("Анатомия падения")
- Джонатан Глейзер ("Зона интересов")
- Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")
Лучший актёр:
- Брэдли Купер ("Маэстро")
- Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер")
- Джеффри Райт ("Американское чтиво")
- Колман Доминго ("Растин")
- Пол Джаматти ("Оставленные")
Эмма Стоун поборется за победу в номинации "Лучшая актриса". Кадр из фильма "Бедные-несчастные" © Сайт "Кинопоиск"
Лучшая актриса:
- Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
- Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд")
- Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
- Сандра Хюллер ("Анатомия падения")
- Кэри Маллиган ("Маэстро")
Лучший актёр второго плана:
- Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны")
- Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер")
- Райан Гослинг ("Барби")
- Стерлинг Браун ("Американское чтиво")
- Марк Руффало ("Бедные-несчастные")
Марго Робби не оказалось в списке номинанток на "Оскар", а Райан Гослинг поборется с самим Робертом Де Ниро в номинации "Лучший актёр второго плана". Кадр из фильма "Барби" © Сайт "Кинопоиск"
Лучшая актриса второго плана:
- Эмили Блант ("Оппенгеймер")
- Америка Феррера ("Барби")
- Джоди Фостер ("Дайана Найэд")
- Даниэль Брукс ("Цвет лиловый")
- Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
Лучший оригинальный сценарий:
- "Анатомия падения"
- "Маэстро"
- "Май декабрь"
- "Оставленные"
- "Прошлые жизни"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Американское чтиво"
- "Барби"
- "Оппенгеймер"
- "Зона интересов"
- "Бедные-несчастные"
Лучший анимационный фильм:
- "Элементарно"
- "Человек-паук. Паутина вселенных"
- "Мальчик и птица"
- "Нимона"
- "Мечты робота"
Другие номинации
- "Годзилла", "Стражи Галактики", "Миссия невыполнима. Смертельная расплата", "Наполеон" и "Создатель" поборются за номинацию "Лучшие визуальные эффекты".
- "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные", "Голда. Судный день", "Маэстро" и "Снежное братство" представлены в номинации "Лучший грим".
- За награду в категории "Лучший дизайн костюмов" сразятся "Наполеон", "Барби", Бедные-несчастные", "Убийцы цветочной луны" и "Оппенгеймер".
- "Лучшей песней" будет назван кто-то из следующего списка: I’m Just Ken ("Барби"), It Never Went Away ("Американская симфония"), The Fire Inside ("Обжигающе горячий"), Wahzhazhe ("Убийцы цветочной луны"), What Was I Made For? (и снова "Барби").
Напомним, что совсем недавно в США вручили "сериальный Оскар" — премию "Эмми". Лучшим комедийным сериалом стал "Медведь", а "Наследники" получили награду за лучший драматический сериал. Кто взял другие номинации, читайте в материале Лайфа.
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