Без Марго Робби и Ди Каприо: Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Американская академия раскрыла список номинантов на "Оскар". 96-я церемония вручения кинопремии пройдёт в ночь с 10 на 11 марта 2024 года (02:00–05:30 мск), а проведёт её американский телеведущий и комик Джимми Киммел. Любопытно, что в списке претендентов на статуэтку за главную женскую роль отсутствует Марго Робби, исполнившая роль Барби в одноимённой картине Греты Гервиг, зато её партнёр по этому фильму "Кен" Райан Гослинг назван в числе номинантов за исполнение мужской роли второго плана. Ещё одной неожиданностью стало отсутствие в списке номинантов Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Убийцы цветочной луны", которую критики назвали одной из самых глубоких и сильных в его карьере. Ну, а в главной номинации — за лучший фильм — обошлось без сюрпризов: в ней представлены все громкие хиты последних месяцев — от "Барби" и "Оппенгеймера" до едкого драмеди о стереотипах "Американское чтиво" и стильной чёрной комедии в жанре стимпанка "Бедные-несчастные". Подробнее обо всех номинациях Лайф расскажет ниже: