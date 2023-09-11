Школьница Лиза выкупила весь первый ряд, чтобы показать "Барби" своим игрушкам
Школьница из Кирова приехала на неофициальную премьеру "Барби" в Москву и устроила на сеансе плюшевый перформанс. Фото © Телеканал "360"
На сеансе фильма "Барби" в одном из кинотеатров Москвы первый ряд был занят мягкими игрушками. Их хозяйка — Лиза Караваева — специально приехала из Кирова, чтобы увидеть кино про любимую куклу, а заодно познакомить с Барбилендом своих плюшевых друзей.
Как сообщает телеканал "360", девочка с родителями и игрушечной "свитой" приехала в Москву после того, как сеанс в родном Кирове отменили. Кстати, на билеты Лиза заработала сама.
"Лиза очень долго копила деньги, хотела сделать из просмотра небольшое шоу. Она у нас участница команды КВН, выступает давно. И хотела сделать из похода в кинотеатр шоу с игрушками. Она выкупила первый ряд, тридцать мест, из своих карманных денег", — поделился с журналистами папа школьницы.
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