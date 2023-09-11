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11 сентября, 15:27

Школьница Лиза выкупила весь первый ряд, чтобы показать "Барби" своим игрушкам

<p>Школьница из Кирова приехала на неофициальную премьеру "Барби" в Москву и устроила на сеансе плюшевый перформанс. Фото © <a href="https://360tv.ru/news/moskva/shkolnitsa-iz-kirova-vykupila-pervyj-rjad-na-seans-barbi-v-moskve-dlja-svoih-igrushek/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Школьница из Кирова приехала на неофициальную премьеру "Барби" в Москву и устроила на сеансе плюшевый перформанс. Фото © Телеканал "360"

На сеансе фильма "Барби" в одном из кинотеатров Москвы первый ряд был занят мягкими игрушками. Их хозяйка — Лиза Караваева — специально приехала из Кирова, чтобы увидеть кино про любимую куклу, а заодно познакомить с Барбилендом своих плюшевых друзей.

Как сообщает телеканал "360", девочка с родителями и игрушечной "свитой" приехала в Москву после того, как сеанс в родном Кирове отменили. Кстати, на билеты Лиза заработала сама.

"Лиза очень долго копила деньги, хотела сделать из просмотра небольшое шоу. Она у нас участница команды КВН, выступает давно. И хотела сделать из похода в кинотеатр шоу с игрушками. Она выкупила первый ряд, тридцать мест, из своих карманных денег", поделился с журналистами папа школьницы.

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Марина Калегина
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