Девочка забыла плюшевую чайку Кусто на отдыхе в Анапе. Теперь игрушка проводит время лучше, чем любой из нас
Гостиница в Анапе "продлила отпуск" плюшевой чайке Кусто, которую забыла юная постоялица
Персонал одной из гостиниц Анапы позаботился о плюшевой чайке Кусто, которую забыла в номере пятилетняя постоялица. Девочка спохватилась о пропаже только в поезде по пути домой, сильно расстроилась и несколько дней проплакала. Мама юной путешественницы связалась с отелем и рассказала об инциденте. Условились так: вскоре Кусто вернётся к своей хозяйке, а пока плюшевой чайке продлят бесплатное пребывание в гостинице и проведут фотосессию, чтобы девочка не волновалась.
Мама расстроенной девочки обратилась к отелю в соцсетях, рассказав о потерянной игрушке. Фото © hotel_lazurnii_bereg / Instagram (деятельность запрещена в РФ)
Судя по фото, Кусто неплохо проводит время. Она загорает на пляже, купается в бассейне, расслабляется в спа и вкусно кушает. У птички лишь одна печаль — скучает по любимой хозяйке.
"Ваша птичка нам по секрету сказала, что очень сильно скучает по своей маленькой хозяйке, поэтому, как только вы нам пришлёте свой домашний адрес, мы за свой счёт возьмём ей билет до дома", — написали в соцсетях представители гостиницы.
Ранее Лайф рассказывал, как пассажир забыл в московском транспорте двухметровую игрушку Гусь-Обнимусь. А вот потерявшийся в метро Петербурга рыжий пёс нашёл новую семью. Его хозяин так и не вернулся за питомцем.
hotel_lazurnii_bereg / Instagram (деятельность запрещена в РФ)