Россиянам рассказали, почему игрушка Гусь-Обнимусь полезна для здоровья и психики

Игрушка Гусь-Обнимусь пользуется большой популярностью в России, причём спать с ней не только приятно, но и полезно, особенно для позвоночника. Об этом заявил врач – травматолог-ортопед Михаил Коротеев.

"При лежании на боку происходит нарушение кровообращения нижних конечностей из-за скрещивания ног. Если подкладывать подушку-игрушку между колен, то кровоток будет более интенсивный и ничто не будет ему препятствовать", — приводит его слова сайт kp.ru.

Михаил Коротеев отметил, что Гусь-Обнимусь хорошо бы приобрести и людям с шейным остеохондрозом — игрушку можно подкладывать игрушку под голову. Однако на этом полезные свойства не заканчиваются. Клинический психолог Юлия Деревяга отметила, что игрушка является "переходным объектом". Когда ребёнок отрывается от матери, его ощущение тепла переносится на сторонние предметы, в том числе и на плюшевую игрушку.

"Когда дети идут в сад, они берут её с собой. Мы вырастаем, но этот опыт остаётся с нами. Поэтому, когда мы видим большую плюшевую игрушку, некоторым интуитивно хочется её обнять и вспомнить материнскую любовь и заботу", — пояснила психолог.