Хагги Вагги и Тигрёнок-мякиш привели к жёстким разборкам родителей в чате детсада

Родители одного из московских детских садов перешли на угрозы и хамство, выясняя, какими игрушками должны играть их дети. Переписку и голосовые сообщения чата публикует SHOT.

Родители одного из московских детских садов поссорились из-за игрушек. Видео © SHOT

Всё началось с того, что один из отцов предложил запретить приносить в сад из дома "синее чудище" — Хагги Вагги. Однако один из мальчиков появился в группе именно с этой игрушкой, другой малыш пришёл с плюшевым тигром-мякишем. Ребята подрались, выясняя, чья игрушка лучше.

Мать первого мальчика обругала в чате отца, запретившего приносить всем Хагги Вагги. В отместку она пообещала накупить с десяток таких "чудищ" и подарить саду. Мужчина молчать не стал, а посоветовал женщине не демонстрировать свою неадекватность.

"Я завтра же отгружу вагон Хагги Вагги. И посмотрим, кто во что из детей играть будет", — продолжила настаивать сторонница "синего чудища".

Отцы тут же объединились и ответили, что тогда скинутся и закупят для сада плюшевых тигрят российского производства. Воспитатель вмешиваться не стала и пригрозила лишь, что удалит из чата всех, кто матерится и хамит.