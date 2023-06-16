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16 июня, 08:20

Хагги Вагги и Тигрёнок-мякиш привели к жёстким разборкам родителей в чате детсада

Родители московского детсада устроили перепалку в чате из-за Хагги Вагги

Родители одного из московских детских садов перешли на угрозы и хамство, выясняя, какими игрушками должны играть их дети. Переписку и голосовые сообщения чата публикует SHOT.

Родители одного из московских детских садов поссорились из-за игрушек. Видео © SHOT

Всё началось с того, что один из отцов предложил запретить приносить в сад из дома "синее чудище" — Хагги Вагги. Однако один из мальчиков появился в группе именно с этой игрушкой, другой малыш пришёл с плюшевым тигром-мякишем. Ребята подрались, выясняя, чья игрушка лучше.

Мать первого мальчика обругала в чате отца, запретившего приносить всем Хагги Вагги. В отместку она пообещала накупить с десяток таких "чудищ" и подарить саду. Мужчина молчать не стал, а посоветовал женщине не демонстрировать свою неадекватность.

"Я завтра же отгружу вагон Хагги Вагги. И посмотрим, кто во что из детей играть будет", — продолжила настаивать сторонница "синего чудища".

Отцы тут же объединились и ответили, что тогда скинутся и закупят для сада плюшевых тигрят российского производства. Воспитатель вмешиваться не стала и пригрозила лишь, что удалит из чата всех, кто матерится и хамит.

В Госдуме призвали изменить закон для спасения психики детей от Хагги Вагги

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Ранее сообщалось, что в Москве учительницу билингвального детского сада Анну Елькову, которая проработала там год, уволили. У женщины есть хобби — в соцсетях она размещает свои хоррор-рассказы, и после публикации очередного её и лишили должности.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Татьяна Миссуми
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