"Я как бы фрик": Учительницу детсада уволили за её хоррор-хобби

В Москве учительницу билингвального детского сада Анну Елькову, которая проработала там год, уволили. У женщины есть хобби — в соцсетях она размещает свои хоррор-рассказы, и после публикации очередного её и лишили должности.

"Буквально в эти выходные, как мне передала информацию старшая воспитательница, моя начальница, зайдя на мою страницу в ВК, пришла в неописуемый "лавкрафтовский ужас" и послушала мой рассказ. И, цитирую, "очень встревожилась, что это увидят родители", — отметила Елькова в беседе с телеканалом "360".

Женщина осознала, что её увлечения вредят работе, поэтому она решила закрыть страницу, однако это не спасло ситуацию. Директриса заявила подчинённой: если та публикует "всякие ужасы", то это у неё и в голове, и это не сочетается с работой с детьми. Ельковой предложили отработать положенные две недели и уволиться, при этом спорить и пытаться доказать правоту она не стала.

"У меня как-то больше слов не было. Я буквально переводила её слова о том, что я как бы фрик и мне здесь не место. И как-то у меня "в зобу дыханье спёрло". Я особо ничего не смогла возразить. Я видела, что человек решительно настроен. И просто не стала спорить, потому что понимала, что это бесполезно. Мои коллеги пытались меня отстоять, пытались объяснить. Они со мной всё-таки близко год проработали. Им есть что сказать. Но их никто не послушал", — рассказала Елькова.

По словам женщины, она работала в детсаду неофициально. Оспаривать решение об увольнении она отказалась, объясняя это тем, что если небольшая организация понесёт финансовые потери, то пострадают обычные сотрудники, её коллеги.

"Мне ещё предстоит как-то поставить в известность ребёнка, что ей предстоит менять третью по счёту школу. Что тут все её друзья останутся и она больше не будет с ними учиться", — добавила уволенная учительница.

После произошедшего женщина хочет кардинально поменять профессию. Директор детсада меж тем считает, что педагог пытается привлечь внимание к своему творчеству в Сети.

"Понимаете же, что всё просто так не бывает. Просто ей, видимо, хотелось так это услышать. Ну она так это услышала. Я вообще думаю, что это некорректно обсуждать таким образом. <…> Может, это продуманная реакция, чтобы привлечь внимание к своему творчеству", — поделилась она, не подтвердив увольнение.