Мать и брат школьницы в Аргентине избили её учительницу из-за провального экзамена
Мать и брат ученицы пятого класса избили её учительницу в аргентинском муниципалитете Некочеа. Как пишет издание TN, всему виной стал провальный экзамен.
Когда женщина узнала о неудаче дочери, она пришла к преподавателю вместе со старшим сыном. Вдвоём они стали пинать учительницу. Всё происходило в нерабочее время, когда педагог проверяла экзаменационные работы. После инцидента заместитель директора школы не стал давать показания в полиции и не назвал имена нападавших.
Со слов знакомого пострадавшей учительницы, она находится в очень плохом психологическом состоянии, так как не ожидала, что ей придётся пережить подобное. При этом мать девочки угрожала и одноклассникам дочери, ставшим свидетелями избиения и помогавшим преподавателю. Позднее коллеги пострадавшей организовали забастовку в знак осуждения нападения, в акции участвовали сотни учеников, родителей и учителей, которые потребовали принятия от властей мер по защите педагогов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве учитель избил и выкинул школьника из класса из-за причёски. Приехавшая скорая помощь диагностировала у подростка травмы головы и носа. Педагога уволили, администрация школы проводит служебное расследование. А вот родители встали на защиту учителя. По их данным, парень сам виноват, так как постоянно срывал уроки.
Unsplash