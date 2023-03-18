Мать и брат школьницы в Аргентине избили её учительницу из-за провального экзамена

Мать и брат ученицы пятого класса избили её учительницу в аргентинском муниципалитете Некочеа. Как пишет издание TN, всему виной стал провальный экзамен.

Когда женщина узнала о неудаче дочери, она пришла к преподавателю вместе со старшим сыном. Вдвоём они стали пинать учительницу. Всё происходило в нерабочее время, когда педагог проверяла экзаменационные работы. После инцидента заместитель директора школы не стал давать показания в полиции и не назвал имена нападавших.