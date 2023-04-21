Во Владивостоке уволена обзывавшая детей дураками и дебилами учительница

Детский омбудсмен Приморья Ольга Романова посетила школу № 67 во Владивостоке, где одна из преподавателей обзывала детей "дебилами" и "дураками". Результатами проверки правозащитница затем поделилась в соцсетях.

Как пишет "Комсомольская правда – Владивосток", накануне Романова получила сообщение от матери одной из учениц школы, в которой преподавала та учительница. Дочь записала на аудио её изречения. После одного из таких уроков девочка долго плакала, что стало последней каплей для её матери. Романова выехала с проверкой и, как она сама выразилась, чтобы "посмотреть в глаза педагогу".

"Спустя день после проведения проверки в школе по моей просьбе состоялось рабочее совещание с участием главы города Константином Шестаковым и руководителем управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максимом Кильчевским. Приняты решения об увольнении учителя начальных классов школы № 67 и дисциплинарном взыскании в отношении директора школы", — рассказала омбудсмен.

Другие родители подтвердили, что учительница систематически вела себя подобным образом с детьми, причём продолжалось это не один год.

Романова посоветовала тем, кто сталкивается с подобными ситуациями, обязательно письменно обратиться к директору школы, попросить провести проверку действий учителя, написать заявление в комиссию, занимающуюся урегулированием конфликтных ситуаций. Также Романова напомнила, что в любой момент родители могут обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в своём регионе.