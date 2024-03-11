"Анатомия падения" и "Американское чтиво" получили "Оскары" за лучшие сценарии

Также была отмечена картина "Анатомия падения" — она получила статуэтку за лучший оригинальный сценарий. В номинации также были представлены фильмы "Оставленные", "Маэстро", "Май декабрь" и "Прошлые жизни". Ранее работа получила два "Золотых глобуса", "Золотую пальмовую ветвь" и премию BAFTA.

Также уже известно, что аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Его мировая премьера состоялась 14 июля 2023 года. В основу мультфильма частично лёг сюжет книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka (в переводе с японского — "Как поживаете?") пера Ёсино Гэндзабуро, которая была опубликована в 1937 году.