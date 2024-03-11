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11 марта, 02:30

Киллиан Мёрфи стал обладателем премии "Оскар" за главную роль в "Оппенгеймере"

Актёр Киллиан Мёрфи завоевал свой первый "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр" за роль в фильме "Оппенгеймер". Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / AP

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр" за роль в фильме "Оппенгеймер". Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / AP

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр". Высокой награды он удостоен за роль в биографической драме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающей о становлении отца ядерной бомбы.

За премию в данной категории также боролись Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Колман Доминго ("Растин") и Пол Джаматти ("Оставленные").

Для 47-летнего актёра эта статуэтка первая в его карьере. За роль в "Оппенгеймере" он ранее удостоился "Золотого глобуса", премии BAFTA и премии Гильдии киноактёров.

Дауни-младший получил свой первый "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"
Дауни-младший получил свой первый "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Напомним, что в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств и уже объявлены её первые победители. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", а фильм режиссёра Корда Джефферсона "Американское чтиво" получил статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Драма об Освенциме "Зона интересов" получила премию как лучший зарубежный фильм.

Оксана Попова
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