Киллиан Мёрфи стал обладателем премии "Оскар" за главную роль в "Оппенгеймере"

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр". Высокой награды он удостоен за роль в биографической драме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающей о становлении отца ядерной бомбы.

За премию в данной категории также боролись Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Колман Доминго ("Растин") и Пол Джаматти ("Оставленные").