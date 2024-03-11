Киллиан Мёрфи стал обладателем премии "Оскар" за главную роль в "Оппенгеймере"
Актёр Киллиан Мёрфи завоевал свой первый "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"
Ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр" за роль в фильме "Оппенгеймер". Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / AP
Ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр". Высокой награды он удостоен за роль в биографической драме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающей о становлении отца ядерной бомбы.
За премию в данной категории также боролись Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Колман Доминго ("Растин") и Пол Джаматти ("Оставленные").
Для 47-летнего актёра эта статуэтка первая в его карьере. За роль в "Оппенгеймере" он ранее удостоился "Золотого глобуса", премии BAFTA и премии Гильдии киноактёров.
Напомним, что в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств и уже объявлены её первые победители. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", а фильм режиссёра Корда Джефферсона "Американское чтиво" получил статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Драма об Освенциме "Зона интересов" получила премию как лучший зарубежный фильм.