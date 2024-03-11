"Оппенгеймер" стал лучшим фильмом года и завоевал семь "Оскаров"
"Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил "Оскар" как лучший фильм
Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан. Обложка © Kinopoisk.ru
Рассказывающая о становлении отца ядерной бомбы биографическая драма "Оппенгеймер" удостоена награды Киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Кристофер Нолан — британский и американский режиссёр — также завоевал статуэтку за режиссуру картины.
За награду в главной категории премии также боролись фильмы "Барби" Греты Гервиг, "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса, "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пэйна, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Маэстро" Брэдли Купера, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
Также "Оппенгеймер" получил премию за операторскую работу, музыку и монтаж. За работу в фильме высокими наградами были отмечены и актёры. Исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр". За работу в этой картине также получил статуэтку и Роберт Дауни-младший в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Таким образом, фильм забрал семь статуэток.
Напомним, что в ночь с 10 на 11 марта Американская академия киноискусств объявила имена лауреатов одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа — премии "Оскар". 96-я церемония вручения статуэток проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", фильм режиссёра Корда Джефферсона "Американское чтиво" получил статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Драма об Освенциме "Зона интересов" получила премию как лучший зарубежный фильм.