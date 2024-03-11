"Оппенгеймер" стал лучшим фильмом года и завоевал семь "Оскаров"

Рассказывающая о становлении отца ядерной бомбы биографическая драма "Оппенгеймер" удостоена награды Киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Кристофер Нолан — британский и американский режиссёр — также завоевал статуэтку за режиссуру картины.

Также "Оппенгеймер" получил премию за операторскую работу, музыку и монтаж. За работу в фильме высокими наградами были отмечены и актёры. Исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр". За работу в этой картине также получил статуэтку и Роберт Дауни-младший в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Таким образом, фильм забрал семь статуэток.