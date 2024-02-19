"Оппенгеймер" Кристофера Нолана удостоили семи премий BAFTA

Рассказывающая о становлении отца ядерной бомбы драма "Оппенгеймер" была признана лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В рамках 77-й церемонии вручения премии в Лондоне картину удостоили семи наград.

Байопик одержал победу в номинациях "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыка". Создателя фильма Кристофера Нолана удостоили звания "Лучший режиссёр", исполнителя главной роли Киллиана Мерфи сочли лучшим актёром, а Роберта Дауни – младшего — лучшим актёром второго плана.

"Оппенгеймер" стал лидером среди картин по количеству наград. На втором месте с тремя победами в номинациях "Лучший звук", "Лучший неанглоязычный фильм" и "Выдающийся британский фильм" расположилась драма "Зона интересов".