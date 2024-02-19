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18 февраля, 21:46

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана удостоили семи премий BAFTA

Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан. Обложка © Kinopoisk.ru

Кадр из фильма "Оппенгеймер", режиссёр-сценарист Кристофер Нолан. Обложка © Kinopoisk.ru

Рассказывающая о становлении отца ядерной бомбы драма "Оппенгеймер" была признана лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В рамках 77-й церемонии вручения премии в Лондоне картину удостоили семи наград.

Байопик одержал победу в номинациях "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыка". Создателя фильма Кристофера Нолана удостоили звания "Лучший режиссёр", исполнителя главной роли Киллиана Мерфи сочли лучшим актёром, а Роберта Дауни – младшего — лучшим актёром второго плана.

"Оппенгеймер" стал лидером среди картин по количеству наград. На втором месте с тремя победами в номинациях "Лучший звук", "Лучший неанглоязычный фильм" и "Выдающийся британский фильм" расположилась драма "Зона интересов".

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А в начале февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Грэмми". Обладательницей одной из статуэток стала певица Тейлор Свифт, которая победила в номинации "Альбом года".

Илья Пушкарев
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