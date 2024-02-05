Тейлор Свифт произвела фурор на Grammy: Обошла Фрэнка Синатру и объявила о новом альбоме

Американская певица Тейлор Свифт в рекордный, четвёртый, раз завоевала Grammy в номинации "Альбом года". Трансляцию 66-й церемонии вручения престижной премии из Лос-Анджелеса вёл телеканал CBS.

Статуэтку за альбом Midnights Свифт получила из рук Селин Дион. Таким образом, она обошла Фрэнка Синатру, Стиви Уандера и Пола Саймона, которые получили три раза приз за лучший альбом. После получения музыкальной премии Grammy певица объявила о выходе нового альбома 19 апреля.

"Это моя 13-я [награда] Grammy, для меня это счастливое число. Я хочу поблагодарить фанатов, рассказав им секрет, который я хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выходит 19 апреля и называется The Tortured Poets Department", — объявила она.

Свифт в борьбе за статуэтку победила Джона Батиста с альбомом World Music Radio, Майли Сайрус с Endless Summer Vacation, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дель Рей, GUTS Оливии Родриго, The Age Of Pleasure Жанель Монэ, SOS певицы SZA и The Record группы Boygenius.