Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 04:02

Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую песню года к фильму "Барби"

Билли Айлиш. Обложка © X / billie eilish

Билли Айлиш. Обложка © X / billie eilish

Песня американской певицы Билли Айлиш What Was I Made For? завоевала "Грэмми" в номинации "Песня года". Об этом стало известно из трансляции церемонии, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Композиция была записана к фильму "Барби". Ранее она была удостоена "Золотого глобуса".

Песня Билли Айлиш, записанная к фильму "Барби".

Айлиш в борьбе за награду опередила A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Dance The Night Дуа Липы, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго и Kill Bill от SZA.

Кто получил "Золотой глобус – 2024": Опубликован полный список победителей
Кто получил "Золотой глобус – 2024": Опубликован полный список победителей

Ранее были объявлены номинанты на премию "Оскар". В списке претендентов на статуэтку за главную женскую роль не оказалось Марго Робби, исполнившей роль Барби в одноимённой картине Греты Гёрвиг, зато её партнёр по этому фильму "Кен" Райан Гослинг назван в числе номинантов за исполнение мужской роли второго плана.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Билли Айлиш
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров