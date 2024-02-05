Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую песню года к фильму "Барби"

Песня американской певицы Билли Айлиш What Was I Made For? завоевала "Грэмми" в номинации "Песня года". Об этом стало известно из трансляции церемонии, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Композиция была записана к фильму "Барби". Ранее она была удостоена "Золотого глобуса".

Песня Билли Айлиш, записанная к фильму "Барби".

Айлиш в борьбе за награду опередила A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Dance The Night Дуа Липы, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго и Kill Bill от SZA.