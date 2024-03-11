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11 марта, 03:58

Эмма Стоун получила второй "Оскар" в карьере за роль в фильме "Бедные-несчастные"

Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные"

Кадр из фильма "Бедные-несчастные". Обложка © kinopoisk / Режиссёр Йоргос Лантимос

Кадр из фильма "Бедные-несчастные". Обложка © kinopoisk / Режиссёр Йоргос Лантимос

Американская актриса Эмма Стоун стала обладательницей премии "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Бедные-несчастные". Фильм греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса рассказывает о хирурге, который оживляет выловленный из реки труп беременной утопленницы и пересаживает ей мозг её собственного нерождённого ребёнка.

За награду в этой категории боролись Лили Глэдстоун, сыгравшая в картине "Убийцы цветочной луны", Сандра Хюллер из "Анатомии падения", Аннет Бенинг за фильм "Дайана Найэд" и Кэри Маллиган ("Маэстро"). Подчёркивается, что для Эммы Стоун этот "Оскар" стал вторым в карьере. До этого она получила статуэтку в той же номинации, снявшись в фильме "Ла-Ла Ленд".

Киллиан Мёрфи стал обладателем премии "Оскар" за главную роль в "Оппенгеймере"
Киллиан Мёрфи стал обладателем премии "Оскар" за главную роль в "Оппенгеймере"

Ранее Life.ru писал, что американский актёр и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии "Оскар" голым. Стоит отметить, что он сделал это, чтобы представить победителей в номинации "Лучший дизайн костюмов". Награду в этой категории также получил фильм "Бедные-несчастные". Помимо того, статуэтку в категории "Лучший фильм года" получила биографическая драма "Оппенгеймер". Кристофер Нолан — британский и американский режиссёр — также завоевал награду Киноакадемии США за режиссуру картины, рассказывающей о становлении отца ядерной бомбы.

Алексей Соловьёв
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