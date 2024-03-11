Эмма Стоун получила второй "Оскар" в карьере за роль в фильме "Бедные-несчастные"

Американская актриса Эмма Стоун стала обладательницей премии "Оскар" за лучшую женскую роль в картине "Бедные-несчастные". Фильм греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса рассказывает о хирурге, который оживляет выловленный из реки труп беременной утопленницы и пересаживает ей мозг её собственного нерождённого ребёнка.

За награду в этой категории боролись Лили Глэдстоун, сыгравшая в картине "Убийцы цветочной луны", Сандра Хюллер из "Анатомии падения", Аннет Бенинг за фильм "Дайана Найэд" и Кэри Маллиган ("Маэстро"). Подчёркивается, что для Эммы Стоун этот "Оскар" стал вторым в карьере. До этого она получила статуэтку в той же номинации, снявшись в фильме "Ла-Ла Ленд".