Актёр Джон Сина оголился для номинации "Лучший дизайн костюмов" премии "Оскар"

Американский актёр и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии "Оскар" голым. На это он решился, чтобы объявить победителей в номинации "Лучший дизайн костюмов". Трансляцию премии вёл телеканал "ABC".

Обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment вышел на сцену, чтобы представить победителей в номинации "Лучший дизайн костюмов". Стоит отметить, что на бывшем рестлере в этот момент были только сандалии. Однако зал был в восторге от Сины и встретил его бурными аплодисментами. Кстати, награда в данной номинации досталась фильму "Бедные-несчастные".