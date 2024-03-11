Актёр Джон Сина оголился для номинации "Лучший дизайн костюмов" премии "Оскар"
Голливудский актёр Джон Сина вышел голым на объявление премии "Оскар"
Актёр Джон Сина вышел голым на объявление премии "Оскар". Обложка © YouTube / ABC News
Американский актёр и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии "Оскар" голым. На это он решился, чтобы объявить победителей в номинации "Лучший дизайн костюмов". Трансляцию премии вёл телеканал "ABC".
Актёр Джон Сина вышел почти голым на объявление премии "Оскар". Видео © YouTube / ABC News
Обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment вышел на сцену, чтобы представить победителей в номинации "Лучший дизайн костюмов". Стоит отметить, что на бывшем рестлере в этот момент были только сандалии. Однако зал был в восторге от Сины и встретил его бурными аплодисментами. Кстати, награда в данной номинации досталась фильму "Бедные-несчастные".
Ранее Life.ru писал, что ирландский актёр Киллиан Мёрфи стал обладателем "Оскара" в номинации "Лучший актёр". Ему присудили эту награду за роль в биографической драме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Помимо того, статуэтку в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" получила картина Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица", а лучшим зарубежным фильмом была названа британская драма "Зона интересов".