Стресс, финансы и конфликты: Сексолог перечислила, что может снизить мужское либидо

Эмоциональное и психологическое состояние важны для поддержания либидо мужчин наряду с биологическим компонентом. Об этом "Газете.ru" рассказала сексолог, практикующий психолог Елена Тучкова.

По её словам, стресс из-за работы, финансовых проблем или конфликтов в отношениях негативно влияет на сексуальную жизнь и приводит к проблемам с эрекцией и развитию одновременно нескольких дисфункций. Также чреваты снижением энергии в целом и либидо в частности постоянное беспокойство, тревожные мысли, депрессия. Плохим сигналом специалист назвала исчезновение сексуальных фантазий. Частые конфликты вообще становятся причиной снижения сексуального влечения к некогда желанной партнёрше, потому что ранят самооценку.

"Чувство вины и стыда — чем больше мужчина обеспокоен своей сексуальностью, тем больше у него возможных проблем с влечением. Если секс вызывает вину или стыд, то либидо неизбежно снижается", — объяснила Тучкова.

К факторам, повышающим либидо и усиливающим ощущения от секса, специалист отнесла положительные эмоции: радость, удовольствие, позитивное отношение к жизни. Эмоциональная близость между партнёрами и открытая коммуникация тоже разжигают воображение, способствуют усилению влечения и совместным экспериментам. Кроме того, улучшить настроение и почувствовать себя более энергичным поможет физическая активность и правильное питание.

"Физическая активность способствует повышению уровня эндорфинов — гормонов счастья, которые усиливают сексуальное желание", — отметила сексолог.