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14 марта, 04:47

Стресс, финансы и конфликты: Сексолог перечислила, что может снизить мужское либидо

Сексолог Тучкова: Отсутствие у мужчины сексуальных фантазий — тревожный сигнал

Эмоциональное и психологическое состояние важны для поддержания либидо мужчин наряду с биологическим компонентом. Об этом "Газете.ru" рассказала сексолог, практикующий психолог Елена Тучкова.

По её словам, стресс из-за работы, финансовых проблем или конфликтов в отношениях негативно влияет на сексуальную жизнь и приводит к проблемам с эрекцией и развитию одновременно нескольких дисфункций. Также чреваты снижением энергии в целом и либидо в частности постоянное беспокойство, тревожные мысли, депрессия. Плохим сигналом специалист назвала исчезновение сексуальных фантазий. Частые конфликты вообще становятся причиной снижения сексуального влечения к некогда желанной партнёрше, потому что ранят самооценку.

Сексолог перечислила плюсы и минусы мастурбации
Сексолог перечислила плюсы и минусы мастурбации

"Чувство вины и стыда — чем больше мужчина обеспокоен своей сексуальностью, тем больше у него возможных проблем с влечением. Если секс вызывает вину или стыд, то либидо неизбежно снижается", — объяснила Тучкова.

К факторам, повышающим либидо и усиливающим ощущения от секса, специалист отнесла положительные эмоции: радость, удовольствие, позитивное отношение к жизни. Эмоциональная близость между партнёрами и открытая коммуникация тоже разжигают воображение, способствуют усилению влечения и совместным экспериментам. Кроме того, улучшить настроение и почувствовать себя более энергичным поможет физическая активность и правильное питание.

"Физическая активность способствует повышению уровня эндорфинов — гормонов счастья, которые усиливают сексуальное желание", — отметила сексолог.

Выезды на природу и электромагнитная терапия помогут повысить либидо
Выезды на природу и электромагнитная терапия помогут повысить либидо

Ранее уролог назвал суперспособ за час повысить мужское либидо. По его словам, даже один час интенсивного труда, например рубка дров, одномоментно увеличивает выработку гормона на 50%.

Обложка ©

Freepik / Wayhomestudio

Лариса Сафронова
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