Выезды на природу и электромагнитная терапия помогут повысить либидо

Тестостерон является главным мужским гормоном, именно он отвечает за нормальную половую функцию у представителей сильного пола. Но с возрастом его содержание снижается, что приводит к нарушению процессов в организме. О том, как сохранить мужское здоровье и уровень гормонов, Лайфу рассказал врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Зеленин.

Самые простые, но действенные рекомендации по сохранению уровня тестостерона — это здоровый образ жизни, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение режима труда и отдыха, выезды на природу (смена экологической обстановки), сбалансированное питание, сон продолжительностью не менее 7–8 часов, физическая активность и силовые нагрузки и, конечно же, регулярная половая жизнь.

По словам Зеленина, можно повысить гормон медикаментозно при его дефиците, но только по рекомендации и после обследования уролога, поскольку использование препаратов тестостерона без назначения врача может привести к серьёзным осложнениям. Также врач рассказал, что повысить либидо можно с применением высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии.

"Её действие направлено на всю область тазового дна для тренировки мышц, стимуляции нервно-мышечной проводимости. Электромагнитная энергия глубоко проникает в ткани и заставляет мышцы сокращаться. Сеанс длится 28 минут, за такое время происходит до 10 тысяч сокращений мышц тазового дна. Эти процедуры полезны как женщинам, так и мужчинам, влияя на повышение либидо и возможность управлять своими мышцами таза для более ярких ощущений во время половой близости", — отметил руководитель КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.