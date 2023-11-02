Выезды на природу и электромагнитная терапия помогут повысить либидо
Уролог Зеленин: Повысить либидо можно с помощью электромагнитной терапии
Тестостерон является главным мужским гормоном, именно он отвечает за нормальную половую функцию у представителей сильного пола. Но с возрастом его содержание снижается, что приводит к нарушению процессов в организме. О том, как сохранить мужское здоровье и уровень гормонов, Лайфу рассказал врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Зеленин.
Самые простые, но действенные рекомендации по сохранению уровня тестостерона — это здоровый образ жизни, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение режима труда и отдыха, выезды на природу (смена экологической обстановки), сбалансированное питание, сон продолжительностью не менее 7–8 часов, физическая активность и силовые нагрузки и, конечно же, регулярная половая жизнь.
По словам Зеленина, можно повысить гормон медикаментозно при его дефиците, но только по рекомендации и после обследования уролога, поскольку использование препаратов тестостерона без назначения врача может привести к серьёзным осложнениям. Также врач рассказал, что повысить либидо можно с применением высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии.
"Её действие направлено на всю область тазового дна для тренировки мышц, стимуляции нервно-мышечной проводимости. Электромагнитная энергия глубоко проникает в ткани и заставляет мышцы сокращаться. Сеанс длится 28 минут, за такое время происходит до 10 тысяч сокращений мышц тазового дна. Эти процедуры полезны как женщинам, так и мужчинам, влияя на повышение либидо и возможность управлять своими мышцами таза для более ярких ощущений во время половой близости", — отметил руководитель КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.
Уровень либидо зависит от общего состояния человеческого организма. Поэтому осенью сексуальная активность может снизиться, особенно это касается метеочувствительных людей. Как им повысить влечение осенью, читайте в материале Лайфа.