Топор в помощь: Врач назвал суперспособ за час повысить мужское либидо

Нехватка сна, стресс и вредные привычки нередко подрывают мужское либидо, приостанавливая выработку у сильного пола тестостерона. Быстро восполнить нехватку необходимого гормона помогут занятия спортом, рассказал "Российской газете" врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" Андрей Смерницкий.

Эксперт привёл данные исследований, в рамках которых была установлена связь между физической активностью и либидо. Так, если на протяжении трёх месяцев давать организму нагрузку, уровень тестостерона повысится на 36%. Даже один час интенсивного труда, например рубка дров, одномоментно увеличивает выработку гормона на 50%, подчеркнул врач. А вот 15-минутные занятия на велотренажёре за 12 недель дадут прирост в 17%.

Однако спорт ошибочно считать ключом к решению этой проблемы, добавил Смирницкий. Главную роль в вопросе повышения либидо играет отказ от курения и алкоголя, а также нормализация питания. Из рациона важно убрать легкоусвояемые углеводы и жиры, посоветовал специалист.