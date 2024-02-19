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19 февраля, 14:16

Сексолог перечислила плюсы и минусы мастурбации

Сексолог Соломатина: Во время самоудовлетворения снижается уровень стресса

Есть много разных мнений о мастурбации: кто-то считает, что она впустую растрачивает энергию и либидо, другие называют самоудовлетворение лекарством от всех болезней. Как отметила психотерапевт-сексолог Ксения Соломатина, самый очевидный плюс мастурбации — снятие сексуального напряжения. Особенно актуально это для тех, у кого нет партнёра.

"Самоудовлетворение улучшает настроение. Во время оргазма выделяется ряд гормонов: окситоцин, дофамин, эндорфин, серотонин, адреналин, эстроген и тестостерон. Они положительно влияют на настроение и самочувствие", — объяснила эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Также, по её словам, во время мастурбации снижается уровень стресса, нормализуется гормональный фон. Кроме того, утверждает сексолог, самоудовлетворение — это профилактика застоя крови в органах малого таза. Во время оргазма мышцы сокращаются, что способствует циркуляции крови.

Однако в некоторых случаях мастурбация вредна. Так, например, стоит обратиться за медицинской помощью, если самоудовлетворение стало манией и приобрело невротический характер, советует Соломатина. Она добавила, что мастурбация снижает чувствительность клитора, уменьшает половое влечение к партнёру, а также заставляет организма привыкать к одному виду стимуляции, делая невозможным оргазм с партнёром. Кроме того, опасно самоудовлетворение при использовании посторонних предметов, как карандаши или расчёски.

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Shutterstock

Евгения Мосс
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