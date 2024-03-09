6 грубых ошибок в образах, которые допускают только колхозницы

Чувство стиля прививается с детства. Если оно не было врождённым, то нужно как можно скорее исправлять ситуацию. В противном случае мужчины не будут обращать на вас внимания. Какие шесть ошибок выдают неумение красавицы одеваться со вкусом?

1. Одежда неподходящего размера

Как одеваться стильно? Подбирайте одежду по размеру. Фото © Freepik

Безвкусно на девушках смотрится как сильно обтягивающая, так и слишком свободная одежда. Проблема в том, что скинни-брюки или утягивающее платье могут создать нежелательные складки на бёдрах или вокруг грудной клетки, сформировав неправильный силуэт.

"Оверсайз в верхней и нижней частях тела превратит образ в сплошной балахон, лишив структурности. Чтобы собрать стильный лук, используйте такие фасоны частично, комбинируя их с вещами подходящего вам размера", — советует эксперт в области моды Елена Шерипова.

2. Сочетание дешёвой бижутерии и драгоценных металлов

Комбинировать украшения разных ценовых сегментов нужно мастерски. На безвкусицу укажет сочетание слишком разных по стилистике аксессуаров. Не надевайте одновременно, например, золотой браслет и фенечку с бусинами или серьги с драгоценными камнями с подвеской из пластикового жемчуга.

"Рекомендуется делать акцент в образе максимум на двух из четырёх частей тела — запястьях, пальцах, шее или ушах". Елена Шерипова Эксперт в области моды

Обилие дорогих и дешёвых украшений считается плохим тоном. Даже если вы используете исключительно брендовые вещи, их переизбыток тоже будет смотреться плохо.

3. Каблуки на любой случай

Как стильно одеться полным женщинам и любым другим? Не надевайте каблуки по поводу и без. Фото © Freepik

Безусловно, каблуки украшают женскую ножку — визуально удлиняют и стройнят её. Но важно носить такую обувь в подходящих для этого условиях. Например, высокий каблук на пляже или на прогулке в лесу смотрится не очень стильно. Помимо того, что вам будет некомфортно, ещё и есть риск подвернуть ногу. Если переживаете за свой рост, то сейчас есть много удобной обуви на танкетке или высокой подошве.

4. Неправильное смешивание стилей

Эклектика давно и прочно вошла в мир современной моды. Сегодня никого уже не удивить платьем с кроссовками, джинсами с изящными лодочками.

"Однако комбинировать вещи из разных стилей нужно правильно. Старайтесь подбирать образ, чтобы он выглядел свежо и подчёркивал ваши достоинства. Не бойтесь сочетать разные фактуры, цвета и принты", — считает Шерипова.

5. Не носите подделки мировых брендов

Как стильно одеваться женщине? Не носите подделки. Фото © Freepik

Фейки — главный индикатор безвкусицы и неумения стильно одеваться. Кроме того, если на предмете будет имя мирового бренда с опечаткой, это дополнительно подчеркнёт вашу скупость. Также нужно посмотреть на проблему с практической стороны: почти все подделки брендов низкокачественные, а значит, вряд ли прослужат больше одного сезона.

При ограниченном бюджете стилист советует присмотреться к хорошим вещам из массмаркета или не сильно известных брендов, но с растущей популярностью. Помните, что качество всегда должно быть на первом месте.

6. Нижнее бельё, торчащее из-под одежды

Как модно одеваться? Достаточно делать это так, чтобы из-под одежды не торчало нижнее бельё. Фото © Freepik

Сюда относятся торчащие из-под маек бретели от бюстгальтеров и нижнее бельё, контуры которого видно под брюками. Такие интимные детали слишком портят образ и делают его абсолютно безвкусным. Всегда обращайте внимание, чтобы нижнего белья не было видно под основной одеждой.

Сегодня есть масса различных вариантов одежды, которая подойдёт под разные фасоны. Например, силиконовые чашечки (актуально для одежды с открытой спиной и глубоким декольте), бесшовные трусики любой посадки, бюстгальтеры без бретелей. Выбирайте подобное камуфлирующее бельё бежевых оттенков, чтобы оно не просвечивало. Елена Шерипова Эксперт в области моды