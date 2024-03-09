Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет

Заказывая цветы через службу доставки, некоторые граждане сталкиваются с тем, что им привозят несвежий или подмороженный букет. Если покупатель обнаружил в товаре недостатки, о которых продавец не предупредил, по закону он может потребовать возврата денег. Причём как за цветы, так и за доставку.

Чтобы компенсировать ущерб, при получении нужно снять букет на видео или сфотографировать так, чтобы были видны все изъяны, и отправить продавцу. Это можно сделать на сайте магазина, в приложении, по электронной почте или заказным письмом на юридический адрес магазина, пишет Ura.ru.