Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет
Ura.ru: Вернуть деньги за увядший букет можно, сделав фото его изъянов
Вернуть деньги за увядший букет можно, сделав фото его изъянов. Обложка © Freepik / wirestock
Заказывая цветы через службу доставки, некоторые граждане сталкиваются с тем, что им привозят несвежий или подмороженный букет. Если покупатель обнаружил в товаре недостатки, о которых продавец не предупредил, по закону он может потребовать возврата денег. Причём как за цветы, так и за доставку.
Чтобы компенсировать ущерб, при получении нужно снять букет на видео или сфотографировать так, чтобы были видны все изъяны, и отправить продавцу. Это можно сделать на сайте магазина, в приложении, по электронной почте или заказным письмом на юридический адрес магазина, пишет Ura.ru.
Если в течение десяти дней деньги не вернули, следует обратиться в Роспотребнадзор. Гражданин имеет право подать в суд на продавца, если не получилось решить проблему через ведомство.
Ранее флорист призвала не ставить цветы у батарей или на подоконник. Дело в том, что снизу идёт поток горячего воздуха, а сверху — холодного.