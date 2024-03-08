Флорист объяснила, куда ни в коем случае нельзя ставить цветы

Подаренные на Международный женский день цветы будут долго радовать взор и приносить эстетическое удовольствие, если правильно за ними ухаживать. Мастер-флорист Серафима Агеенко объяснила, как правильно нужно сохранять свежесть букета.

Эксперт уточнила, что необходимо выбирать правильное место для хранения букета. По её словам, не рекомендуется ставить цветы у батарей или на подоконниках.

"Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идёт поток горячего воздуха от батареи, а сверху идёт поток холодного — от окна. Цветок так долго стоять не будет. Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии. И никакие цветы не любят прямых солнечных лучей", — пояснила Агеенко в эфире радио Sputnik.

Флорист советует через день менять воду в вазе и подрезать стебли у цветов. Дело в том, что кислород закупоривает поры ствола растения и через эту кислородную подушку не проходит вода, поэтому надо подрезать цветок непосредственно перед тем, как ставить его в воду, подчеркнула флорист. Кроме того, в жидкость не должна попадать листва. Специалист пояснила, что уход за букетом также зависит от того, из каких цветов он состоит.

В частности, для роз и гортензий нужно наливать много холодной воды. Тюльпаны и ирисы, наоборот, не любят большое количество влаги, иначе начнётся процесс гниения. Наливать воды им нужно до 10 сантиметров и делать это часто, так как такие цветы очень быстро её пьют, указала Агеенко. Мимозу можно слегка обдать кипятком для придания пушистости, после этого поставить в вазу с обычной прохладной водой. А упаковку с букета рекомендуется снимать после покупки, отметила специалист.