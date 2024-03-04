Свекровь станет врагом: В какой одежде категорически нельзя заявляться к родственникам мужа

Важный вопрос, томящий многих женщин, которые только собираются познакомиться с родителями своего парня или уже много лет в браке, но периодически смущаются и размышляют: "А что же мне надеть к родственникам мужа?" Первое, на что стилист Лидия Харина просит обратить внимание, это общая тема мероприятия. Ведь формат напрямую влияет на образ и выбор стиля.

1. Консервативный стиль

Запрещённая одежда, надевать которую на встречу со свекровью опасно для брака. Фото © Shutterstock

Если родственники мужа придерживаются консервативных взглядов, стоит выбирать более скромные и приличные наряды. Например, платья или блузки с закрытыми плечами, юбки до колена или ниже, нейтральные цвета: бежевый, бирюзовый, травяной.

2. Формальное событие

"Если визит запланирован на формальное мероприятие, подойдёт более строгий наряд. Элегантное платье, костюм или брючный костюм с блузкой могут быть хорошим выбором", — говорит эксперт.

3. Неформальная встреча

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Если это обычная встреча, можно выбрать более уютный и повседневный стиль. Например, джинсы или брюки с удобной блузкой или свитером, с элегантной посадкой.

4. Удобство и уверенность

"Важно, чтобы вы чувствовали себя удобно и уверенно в выбранной одежде. Не стоит выбирать что-то слишком вызывающее или неудобное", — подчёркивает в разговоре с Life.ru стилист Лидия Харина.

Также помним, что папа мужа когда-то был таким же молодым и интересующимся мужчиной, как и ваш супруг. И дабы не нарваться на конфликт, не стоит носить слишком короткие, откровенные наряды и платья на встречу с родными второй половинки и пренебрегать этим моментом.

Если не хотите развода, то не злите родителей мужа своими неправильно подобранными нарядами. Фото © Shutterstock

Эксперт советует: "Чтобы уместиться в контекст события, нужно заранее связаться с родственниками, чтобы узнать о дресс-коде мероприятия, тогда вы сможете избежать неприятные ситуации с вашим внешним видом".

В целом важно помнить, что наряд должен отражать вашу уважительную и дружелюбную позицию по отношению к родителям супруга. Но при этом и отражать ваш внутренний стиль. Но всё же, чтобы не нарваться на скандал или осуждающие взгляды свекрови, на встречу с его родителями не стоит надевать: джинсовые мини-шорты;

платья с оголённой спиной до ягодиц;

колготки в крупную сетку с короткой юбкой;

футболки и кофточки с мультяшками;

топики на тонких лямках с откровенным бюстье;

такие наряды, которые покажут: "я к вам тут просто посидеть пришла красиво". Свекрови всё-таки любят, когда невестки проявляют свою хозяйственность, поэтому наряды должны быть "в меру";

короткие, неудобные платья, юбки, чтобы можно было спокойно наклоняться к тому же коту или поиграть с племянниками мужа;

обтягивающие футболки, топы без бюстгальтера и второго слоя — если в помещении будет холодно или решат проветрить, вы окажетесь в неудобном положении.