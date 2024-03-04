Психолог назвала девушкам 5 признаков, что мужчина вас "сливает" Психолог Богатырёва: Отказываясь жениться, мужчины подталкивают к расставанию 4 марта, 15:13 Пять признаков того, что мужчина хочет разорвать отношения. Обложка © Freepik

Порой женщина начинает замечать, что конфетно-букетный период прошёл, началась совместная жизнь, а ближе мужчина не стал. Он ведёт себя словно сосед и не стремится узнать свою любимую получше. Вполне возможно, что таким образом этот человек начинает "сливать" даму сердца, но так, чтобы она сама решила уйти. О пяти признаках такого не очень-то джентльменского поведения рассказала психолог Алина Богатырёва.

"Есть типичные признаки таких отношений, так что не пропустите звоночки. И помните, что если вам кажется, что вы подцепили паранойю в отношении вашего партнёра, то, вероятнее всего, вы <…> правы. Просто очень часто наш мозг ищет оправдания тем или иным поступкам, чтобы не допустить случая полного провала и боли расставания", — посоветовала психолог в беседе с порталом "Страсти".

1. Мужчина прекращает интересоваться вашими делами. Каким бы сложным ни был день, любящий человек всегда полюбопытствует, что случилось у второй половинки. И даже находясь в аврале, сумеет черкнуть пару строк, что скучает.

2. В паре прекращаются разговоры о совместных планах на путешествия, отпуск, выходные и прогулки. Когда от мужчины не исходит инициатива, он постоянно увиливает от разговоров о планировании, не особо горит желанием где-то отмечать с вами предстоящие праздники, может, для него и нет уже никаких "мы".

3. Вашего партнёра устраивает всё, но жениться он не хочет. "Если у второй половины нет никакой ответственности, то зачем на себя взваливать лишнее?", — задаётся вопросом Богатырёва.

4. Женщина делает шаги навстречу, а мужчина — нет. В данном случае вторая половина просто играет роль пассивного партнёра, за которого всё сделает женщина. И решит проблему, и спланирует, и даже развеселит, а при случае и уйдёт, собрав чемоданы.

5. Женщина начинает сама чётко осознавать и чувствовать "слив". Мужчина всё больше пропадает на работе, не выходя на связь. Нужно осознать, что это не беспочвенная тревога. Эти поступки говорят, что вас вычеркнули из отношений.

А ранее было озвучено семь исцеляющих советов, как справиться с расставанием и не впасть в депрессию. Лишь немногим парам удаётся сохранить отношения на всю жизнь. Life.ru рассказал о том, как безболезненно справиться с уходом партнёра.

Авторы Евгения Мосс