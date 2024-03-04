9 признаков, что вы воспитываете гения, который покорит мир

По детям с самого детства видно, гениальные ли они. Определить это можно не только по внешнему виду ребёнка, но и по индивидуальным особенностям. Какие признаки указывают на то, что именно ваше чадо — гений, способный изменить мир?

1. Визуальные показатели

Основные признаки гения — голова в виде "лампочки" и прямые брови. Фото © Shutterstock

Распознать юное дарование можно прежде всего по черепу. У действительно гениальных детей голова имеет форму "лампочки": она чуть более широкая сверху и немного суженная снизу. У очень умных малышей с самого детства появляются морщины на лбу. Брови тоже имеют особую форму — они прямые.

2. Месяц рождения

Считается, что наибольшее число гениев рождается весной — в марте и апреле. Но есть и менее благоприятные периоды для появления на свет. Одарённый ребёнок вряд ли родится зимой — с декабря по февраль. Но это не значит, что он ничего не добьётся в жизни.

3. Разница в возрасте между родителями

Дети-гении часто рождаются у взрослого папы и молодой мамы. Фото © Shutterstock

Гении с большей вероятностью родятся в семье, где между отцом и матерью есть большая разница в возрасте. При этом папа должен быть старше своей избранницы как минимум в полтора-два раза. Планируя гения, смотрите в сторону 15–20 лет разницы в возрасте со вторым родителем.

4. Наличие "тараканов" в голове

Если у ребёнка есть странности, например замкнутость в себе или лёгкая паранойя, то, скорее всего, это признак гениальности. Почти у всех умных людей есть отклонения от общепринятых норм поведения. Важно следить за чадом и убедиться, что это не мешает ему жить и существовать в социуме нормально.

5. Не очень высокие оценки

Гениальные дети не всегда учатся на отлично. Фото © Shutterstock

Гениальные люди очень часто не беспокоятся о своей успеваемости. Они, как пример, могут отлично знать математику и физику, но ужасно писать на русском языке. Поэтому если у ребёнка есть прорывы по определённым предметам в школе, а по другим — полный провал, то, возможно, он не плохо учится, а просто одарён.

6. Хорошая генетика

Детям всегда передаётся интеллект родителей. Поэтому если отец или мать умные, то и ребёнок будет таким же. Особенно это касается тех случаев, когда кто-то из взрослых отлично разбирается в технических науках — химии, физике или математике. Эта особенность всегда передастся ребёнку по наследству.

7. Наличие талантов в определённой сфере

Главные признаки гениальности — достижения в определённых сферах жизни. Фото © Shutterstock

Одарённые дети отлично разбираются в любых сферах. Они быстро осваивают музыкальные инструменты, запоминают стихи или осваивают танцы. Если у ребёнка получается за короткий промежуток времени запомнить мелодию или научиться петь, то он может стать известным танцором или даже исполнителем.

Таланты гения могут проявиться и при работе руками. Например, если ребёнок умеет красиво чертить, вырезать предметы лобзиком или рисовать, то он может стать гениальным архитектором или дизайнером.

8. Жажда получать знания

Одарённые дети с детства задают много вопросов и интересуются всем новым. Если ребёнок постоянно читает энциклопедии и книги, смотрит познавательные передачи, то вырастет очень умным. К новым знаниям стремятся в основном личности с задатками гения.

9. Своё виденье на всё

Одарённые дети не соглашаются с мнением толпы. Фото © Shutterstock

Настоящие гении никогда не обращают внимания, что там думает большинство тех же одноклассников. Они имеют собственное мнение по поводу любой ситуации. Причём их невозможно переубедить в неправоте. Если ребёнок принял решение поступить определённым образом, значит, так оно и будет.