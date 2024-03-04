Квартирный вопрос: 8 весомых причин, почему в СССР не могли спокойно жить без дверей из дерматина Советские граждане в своё время придумывали множество полезных для дома лайфхаков, о которых не додумывались больше нигде в мире. Life.ru вспоминает былое и рассказывает, почему все жители СССР обивали двери дерматином. 4 марта, 06:00 Раскрыты тайны жизни в СССР: вот зачем все ставили дверь с дермантином. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Даже сейчас во многих домах, построенных при Советском Союзе, можно увидеть специфический материал, нанесённый на входе в квартиру. Дерматин на дверь набивали из практических соображений, чтобы дополнительно защитить помещение. Но это далеко не единственная причина. Почему ещё?

1. Так было модно

Зачем в СССР обивали двери дерматином? Это было стильно. Фото © ТАСС / Иван Куртов

В первую очередь иметь входную дверь, обитую дерматином, было престижно. Такой элемент декора притягивал взгляды соседей и показывал, что владелец помещения зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить себя красивым жилищем. Внешнюю обивку дверей делали разных цветов — белого, чёрного, красного и даже коричневого. С помощью материала владелец квартиры мог реализовать все свои дизайнерские задумки.

2. Защита от нежданных гостей

В Советском Союзе все двери были практически одинаковыми по прочности. Входные оказывались такими же хлипкими, как и межкомнатные, следовательно, существовал риск, что злоумышленник может пробраться в дом. Дерматин был прочным материалом. С ним выбить дверь было не так просто, как без него. Поэтому советские граждане использовали дерматин, чтобы дополнительно себя обезопасить.

3. Ещё одна причина дерматина на дверях в СССР: теплоизоляция

Обивка двери дерматином позволяла сохранять тепло, поэтому такие двери в СССР очень ценились. Фото © ТАСС / Лембит Михельсон

Поскольку стандартные входные двери были такими же тонкими, как и межкомнатные, они не отличались и особой плотностью. Значит, не держали тепло, осенью и зимой пропуская холод в квартиру. Дерматин позволял избежать падения комнатной температуры. Чтобы дополнительно защититься от мороза, жильцы обивали материалом дверь с двух сторон: внешней и внутренней.

4. Плюсы дверей с дерматином: звукоизоляция

Стандартные входные двери из-за хлипкости пропускали шум как внутрь квартиры, так и наружу. Соседи жильцов буквально слышали, о чём те шепчутся на кухне. Обивка дерматином помогала избавиться от проблемы со слышимостью — в результате они не слышали соседей, а те их.

5. Защита от табачного дыма

Дерматин для двери защищал от неприятных запахов. Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Семехин

В Советском Союзе жители многих домов курили прямо на лестничных площадках. Естественно, дым залетал в квартиры тех соседей, двери которых не были обложены дерматином. Те граждане, у которых была такая обивка, не испытывали проблем с сигаретным дымом.

6. Защита от неприятных запахов из мусоропроводов

В большинстве домов, построенных во времена СССР, есть мусоропроводы. Такая система удобна для использования, вот только жителям квартир на первом этаже не позавидуешь. К ним залетал неприятный аромат залежавшихся отходов. С помощью дерматина заделывались щели в двери. Так неприятный запах не проникал в квартиру, и жильцы чувствовали себя вполне комфортно.

7. Обить дверь дерматином можно было быстро

Входные двери обивались дерматином быстро, что тоже нравилось гражданам СССР. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Одним из ключевых преимуществ материала было то, что входную дверь с его помощью можно было модернизировать буквально за несколько часов или максимум пару дней.

8. Материал был доступен всем гражданам СССР

Дерматин продавался по всему Советскому Союзу. Дефицита материала не было, и поэтому цена на него была очень лояльной. Так что сделать стильную обивку входной двери мог позволить себе любой гражданин СССР.

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Авторы Никита Фартов