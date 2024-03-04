Теперь возбуждают алгоритмы: Впервые в истории на обложке красуется не живая девушка, а сгенерированная нейросетью

Саманта Эверли — так "зовут" голубоглазую красотку, немного надменно смотрящую с обложки знаменитого журнала. Казалось бы, всё при ней: и фигура, и смазливое личико. Один лишь недостаток — обитает девушка лишь в Интернете.

Впервые на обложке журнала оказалась сгенерированная ИИ девушка. Фото © playboy.com.mx

Она результат работы искусственного интеллекта. Но многих живых людей это не смущает, и поклонников у сгенерированной красотки в Сети достаточно много — около 120 тысяч.

Саманте якобы 23 года, она увлекается фитнесом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Samanthaeverly33

Видимо из-за такой популярности редакторы Playboy решили рискнуть и "попросить" Саманту стать героиней обложки журнала. Но на одной картинке с голубоглазой блондинкой не остановились. У неё даже взяли "интервью", в котором от лица девушки искусственный интеллект делился с читателями, что попасть на обложку — это большая честь и, "если бы она могла мечтать, это была бы её мечта".

Девушка, сгенерированная нейросетью, выглядит как настоящая. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Samanthaeverly33

При просмотре видео кажется, что на нём обычная и вполне живая девушка. Но, увы, это лишь сгенерированная нейросетью картинка.