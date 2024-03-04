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4 марта, 11:30

Теперь возбуждают алгоритмы: Впервые в истории на обложке красуется не живая девушка, а сгенерированная нейросетью

Не только из-за схожести с живыми людьми на получаемых изображениях искусственный интеллект интересует всё больше. Девушки, сгенерированные нейросетями, теперь светят своими сексуальными алгоритмами с обложек журналов. Вот этого мы не ожидали.

Саманта Эверли — так "зовут" голубоглазую красотку, немного надменно смотрящую с обложки знаменитого журнала. Казалось бы, всё при ней: и фигура, и смазливое личико. Один лишь недостаток — обитает девушка лишь в Интернете.

Впервые на обложке журнала оказалась сгенерированная ИИ девушка. Фото © playboy.com.mx

Впервые на обложке журнала оказалась сгенерированная ИИ девушка. Фото © playboy.com.mx

Она результат работы искусственного интеллекта. Но многих живых людей это не смущает, и поклонников у сгенерированной красотки в Сети достаточно много — около 120 тысяч.

Саманте якобы 23 года, она увлекается фитнесом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Samanthaeverly33

Саманте якобы 23 года, она увлекается фитнесом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Samanthaeverly33

Видимо из-за такой популярности редакторы Playboy решили рискнуть и "попросить" Саманту стать героиней обложки журнала. Но на одной картинке с голубоглазой блондинкой не остановились. У неё даже взяли "интервью", в котором от лица девушки искусственный интеллект делился с читателями, что попасть на обложку — это большая честь и, "если бы она могла мечтать, это была бы её мечта".

Девушка, сгенерированная нейросетью, выглядит как настоящая. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Samanthaeverly33

При просмотре видео кажется, что на нём обычная и вполне живая девушка. Но, увы, это лишь сгенерированная нейросетью картинка.

Сами редакторы мексиканского издания были в восторге от набирающей обороты популярности виртуальной девушки и даже сравнили её с лесным пожаром. Видимо, решили попробовать хайпануть и тоже оказаться в трендах. И, кажется, у них это получилось.

6 брошенных звёздных красавиц, месть которых стёрла улыбку с лиц бывших
6 брошенных звёздных красавиц, месть которых стёрла улыбку с лиц бывших
Обложка ©

playboy.com.mx

Елизавета Терешкова
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