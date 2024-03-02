6 брошенных звёздных красавиц, месть которых стёрла улыбку с лиц бывших

Обиженная женщина — это страшно. Она может делать пакости, портить жизнь и репутацию. Некоторые российские и зарубежные мужчины уже опробовали на себе, к чему приводит плохое расставание со своей именитой избранницей. Как красиво и эффектно бывшим партнёрам мстили обиженные дамы?

1. Принцесса Диана

Принцесса Диана знала, как отомстить бывшему: показать, что у неё всё хорошо. Фото © ТАСС / AP / Jacqueline Arzt

Тренд на месть своему бывшему задала британская принцесса Уэльская — Диана. В 1994 году вышел документальный фильм-разоблачение её экс-супруга, короля Карла III. В нём мужчина сказал во всеуслышание, что встречался с Камиллой Боулз.

Месть принцессы Дианы была яркой. В тот же день представительница королевской семьи надела короткое платье чёрного цвета, у которого были открытые плечи.

В таком виде принцесса отправилась на вечеринку. На фото с тусовки было видно, что у царской особы было прекрасное настроение, несмотря на новости об измене. Она казалась уверенной и всеми силами показывала, что на роман бывшего мужа ей наплевать. Карлу III наверняка было грустно от того, что его бывшей супруге наплевать на его измену.

2. Актриса Наталья Рудова

Рудова — бывшая, которая решила отомстить рассказами об ужасных историях на весь Интернет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Соболезнуем тем, кому не посчастливилось обидеть артистку. Бывшие, которые сделали Рудовой больно, помнят о ней до сих пор. Дело в том, что девушка часто распространяет о них сплетни в Сети. Единственный плюс, что во время этого она не называет имена своих некогда избранников, иначе их репутация была бы значительно подпорчена.

Рудова признавалась, что понимает, насколько плохо поступает с бывшими партнёрами, но переставать делать это не собирается.

3. Актриса Агата Муцениеце

Прилучный и Муцениеце давно развелись, но девушка не может его отпустить. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Артистка не смогла благополучно пережить развод с актёром Павлом Прилучным, который произошёл в 2020 году. Хотя мужчина уже построил новые отношения с коллегой Зепюр Брутян и даже завёл ребёнка, бывшая жена не даёт ему покоя.

Муцениеце с 2020 года поливает бывшего мужа грязью в Сети. Она заявляла, что Прилучный якобы "проявляет злость по отношению к ней", обвиняла его в изменах и говорила, что их отношения — ошибка. Также актриса регулярно подавала на бывшего мужа в суд, что слегка подмочило его репутацию.

4. Певица Екатерина Гордон

Екатерина Гордон отомстила Сергею Жорину, не дав сыну фамилию отца. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Артистка была замужем за известным юристом, который помогает звёздам, Сергеем Жориным. Отношения с ним не задались, по словам Гордон, сразу. Девушка признавалась, что в семье было домашнее насилие. Несмотря на это, в 2012 году у Гордон и Жорина родился ребёнок.

Певица решила отомстить бывшему супругу очень хитрым способом. Она дала наследнику фамилию Гордон, доставшуюся ей от экс-супруга — известного российского телеведущего. Это разозлило Жорина, но фамилию сыну Даниилу женщина так и не поменяла.

5. Актриса Стася Милославская

Петров и Милославская расстались плохо, и против актёра настроились многие коллеги по цеху. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Артистке было сложно перенести уход от неё звезды Александра Петрова. Их расставание произошло довольно быстро: актёр ушёл от Милославской и практически сразу взял в жёны другую девушку. Стася простить этого не смогла.

Тогда отомстить за свою подругу решила бывшая коллега Петрова по проекту "Полицейский с Рублёвки" Саша Бортич. Она, будучи подругой Милославской, пришла на одну из репетиций в театре в необычном костюме — свадебном платье с маленьким букетом. Затем артистка исполнила необычный перформанс: включила трек "Чужая невеста". Бортич также заявила, что выбрала сторону в этом конфликте. Она и ряд других актёров отвернулись от Петрова.

6. Певица Наталья Ионова (Глюкоза)

Глюкоза — не только популярная певица, но ещё и хитрая женщина. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сердце певицы в первый раз разбили ещё в юности. Тогда Ионова встречалась с неизвестным парнем, который работал профессиональным фотографом. Они быстро полюбили друг друга и также спонтанно расстались. Глюкозу тогда бросили, поэтому Наталья не смогла простить и отпустить парня.

Со временем популярность артистки начала расти. Однажды Ионову пригласили на съёмки для гламурного журнала. Фотографировал её и нескольких моделей как раз этот бывший. Но девушка сделала вид, что не узнала парня, и продолжила сниматься как ни в чём не бывало. Вот так!