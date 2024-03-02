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2 марта, 04:46

NYP: 102-летняя дизайнер Айрис Апфель скончалась в США

Айрис Апфель. Обложка © X / Iris Apfel

Айрис Апфель. Обложка © X / Iris Apfel

Знаменитый американский дизайнер Айрис Апфель умерла во Флориде. Иконе стиля было 102 года, сообщил New York Post со ссылкой на семью коллекционера.

"Айрис Апфель... звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в чёрной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич", — сказано в публикации.

Всемирную славу дизайнер получила лишь в 84-летнем возрасте, организовав выставку в музее Метрополитен в 2005 году. Там было представлено 40 аксессуаров авторской работы Апфель, которые произвели фурор среди знатоков моды.

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Илья Пушкарев
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