NYP: 102-летняя дизайнер Айрис Апфель скончалась в США

Знаменитый американский дизайнер Айрис Апфель умерла во Флориде. Иконе стиля было 102 года, сообщил New York Post со ссылкой на семью коллекционера.

"Айрис Апфель... звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в чёрной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич", — сказано в публикации.

Всемирную славу дизайнер получила лишь в 84-летнем возрасте, организовав выставку в музее Метрополитен в 2005 году. Там было представлено 40 аксессуаров авторской работы Апфель, которые произвели фурор среди знатоков моды.