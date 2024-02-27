Первая обладательница титула "Мисс США" Джеки Локери умерла в 93 года

Американская актриса Джеки Локери, в 1952 году ставшая первой обладательницей титула "Мисс США", умерла на 94-м году жизни. Об этом The Hollywood Reporter сообщил Дэн Мойер — биограф её бывшего мужа Джека Уэбба. Причина смерти не уточняется.

"Она умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она была мне как мать", — заявил он изданию.

Благодаря победе в конкурсе красоты "Мисс США" Джеки Локери заключила контракт с киностудией Universal International и в дальнейшем сыграла в ряде фильмов, в том числе в "Соучастниках", мелодраме "Восемнадцатилетние и беспокойные" и политической драме "Общественное дело". Также она часто снималась в телешоу.