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27 февраля, 05:53

Первая обладательница титула "Мисс США" Джеки Локери умерла в 93 года

Американская актриса Джеки Локери, в 1952 году ставшая первой обладательницей титула "Мисс США", умерла на 94-м году жизни. Об этом The Hollywood Reporter сообщил Дэн Мойер — биограф её бывшего мужа Джека Уэбба. Причина смерти не уточняется.

Джеки Локери. Фото © American Airlines/ Modugno/ Public Domain/ Wikimedia Commons

Джеки Локери. Фото © American Airlines/ Modugno/ Public Domain/ Wikimedia Commons

"Она умерла в пятницу в Лос-Анджелесе. Она была мне как мать", — заявил он изданию.

Благодаря победе в конкурсе красоты "Мисс США" Джеки Локери заключила контракт с киностудией Universal International и в дальнейшем сыграла в ряде фильмов, в том числе в "Соучастниках", мелодраме "Восемнадцатилетние и беспокойные" и политической драме "Общественное дело". Также она часто снималась в телешоу.

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Ранее стало известно о смерти американского актёра Чарльза Диркопа, ему было 87 лет. Он известен, в частности, по роли в сериале "Звёздный путь".

Обложка ©

American Airlines/ Modugno/ Public Domain/ Wikimedia Commons

Матвей Константинов
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