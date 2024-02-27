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27 февраля, 05:14
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Актёр и телеведущий Алексей Митрофанов умер в возрасте 56 лет

Алексей Митрофанов. Обложка © Wikimedia Commons / Dmitry Rozhkov

Алексей Митрофанов. Обложка © Wikimedia Commons / Dmitry Rozhkov

В Болгарии умер актёр, телеведущий и публицист Алексей Митрофанов. Он скончался в возрасте 56 лет. Трагическую новость сообщили друзья артиста в соцсетях.

"Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление лёгких, лечили. Тромб", — уточнили они.

Митрофанов с 2010 по 2015 год работал на телеканале "ТВ Центр", где был ведущим цикла передач "Хроники московского быта". Также он работал гидом и лектором проекта "Москва, которой нет". Кроме того, публицист написал 15 книг серии "Прогулки по старой Москве", а также книги о ряде городов России.

Лауреат Каннского фестиваля и актёр из "Каменской" умер на 58-м году жизни
Лауреат Каннского фестиваля и актёр из "Каменской" умер на 58-м году жизни

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет скончался народный артист России Эрнст Романов. Причина смерти артиста не раскрывается.

Иван Косицын
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