Актёр и телеведущий Алексей Митрофанов умер в возрасте 56 лет

В Болгарии умер актёр, телеведущий и публицист Алексей Митрофанов. Он скончался в возрасте 56 лет. Трагическую новость сообщили друзья артиста в соцсетях.

Митрофанов с 2010 по 2015 год работал на телеканале "ТВ Центр", где был ведущим цикла передач "Хроники московского быта". Также он работал гидом и лектором проекта "Москва, которой нет". Кроме того, публицист написал 15 книг серии "Прогулки по старой Москве", а также книги о ряде городов России.