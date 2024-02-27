В Лос-Анджелесе скончалась звезда сериала "Звёздный путь" Чарльз Диркоп

Стало известно о печальном событии, произошедшем недавно в Лос-Анджелесе. Как передаёт издание Hollywood Reporter, там в возрасте 87 лет скончался актёр из сериала "Звёздный путь" Чарльз Диркоп.

Журналисты сообщили, что деятель киноискусств находился в больнице Шерман-Оукс после пережитых им сердечного приступа и пневмонии. 25 февраля его не стало. Трагическое известие представителям средств массовой информации сообщила его дочь Линн.

Напомним, что Диркоп также снимался в фильмах "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), "Афера" (The Sting, 1973) и "Джеймс Дин" (James Dean, 2001).