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1 марта, 12:02

Стала известна причина смерти актёра, говорившего голосом Мишутки в "Спокойной ночи, малыши!"

Актёр, озвучивший Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!", умер от проблем с сердцем

Игорь Капатов. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Игорь Капатов. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Причиной смерти актёра Игоря Капатова стали осложнения после операции на сердце, рассказала супруга артиста Людмила Юрьевна. По её словам, мужчина страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить", — приводит её слова ИА "Регнум".

Актёр и телеведущий Алексей Митрофанов умер в возрасте 56 лет
Актёр и телеведущий Алексей Митрофанов умер в возрасте 56 лет

Ранее Life.ru сообщал, что 29 февраля не стало актёра Игоря Капатова, голосом которого говорил Мишутка в передаче "Спокойной ночи, малыши!" Он был постановщиком десятков кукольных спектаклей, однако широкую известность получил благодаря участию в вечерней детской телепередаче.

Александра Мышляева
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