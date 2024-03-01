Стала известна причина смерти актёра, говорившего голосом Мишутки в "Спокойной ночи, малыши!"
Актёр, озвучивший Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!", умер от проблем с сердцем
Игорь Капатов. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац
Причиной смерти актёра Игоря Капатова стали осложнения после операции на сердце, рассказала супруга артиста Людмила Юрьевна. По её словам, мужчина страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
"У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить", — приводит её слова ИА "Регнум".
Ранее Life.ru сообщал, что 29 февраля не стало актёра Игоря Капатова, голосом которого говорил Мишутка в передаче "Спокойной ночи, малыши!" Он был постановщиком десятков кукольных спектаклей, однако широкую известность получил благодаря участию в вечерней детской телепередаче.