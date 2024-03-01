Стала известна причина смерти актёра, говорившего голосом Мишутки в "Спокойной ночи, малыши!"

"У меня сейчас находятся представители ритуальной службы, мы занимаемся подготовкой к похоронам. Игорь Альбертович ушёл из жизни в больнице, всю историю долго рассказывать, у него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция. Сейчас сложно говорить", — приводит её слова ИА "Регнум".