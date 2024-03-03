Легендарную дверь из фильма "Титаник" выставят на аукцион за $40 тысяч
Сцена из фильма "Титаник" со спасением Роуз на двери. Обложка © Kinopoisk.ru / "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон
Дверь из знаменитого фильма "Титаник" 1997 года, режиссёром которого был Джеймс Кэмерон, выставят на аукцион Heritage Auctions в США. Речь идёт о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет в финале картины.
Размеры реквизита составляют 8 футов (2,44 метра) в длину и 41 дюйм (1,04 метра) в ширину. Как уточняет Daily Mail, торги пройдут с 20 по 24 марта. Стартовая цена лота составляет 40 тысяч долларов, это примерно 3,7 миллиона рублей.
Кстати, ранее сам Джеймс Кэмерон доказал, что смерть Джека была неизбежна и он бы не поместился на двери. Режиссёр так устал от обвинений зрителей в смерти героя, что провёл целое исследование. Также актриса Кейт Уинслет, сыгравшая Роуз, ответила хейтерам, которые обвинили её лишний вес в смерти персонажа Леонардо Ди Каприо.
А ранее меню для пассажиров уже настоящего "Титаника" продали на аукционе за 84 тысячи фунтов. Один из уцелевших экземпляров ушёл с молотка на аукционе в Британии. Оно было предложено трансатлантическим путешественникам 11 апреля 1912 года — за несколько дней до столкновения корабля с айсбергом.