Легендарную дверь из фильма "Титаник" выставят на аукцион за $40 тысяч

Дверь из знаменитого фильма "Титаник" 1997 года, режиссёром которого был Джеймс Кэмерон, выставят на аукцион Heritage Auctions в США. Речь идёт о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет в финале картины.

Размеры реквизита составляют 8 футов (2,44 метра) в длину и 41 дюйм (1,04 метра) в ширину. Как уточняет Daily Mail, торги пройдут с 20 по 24 марта. Стартовая цена лота составляет 40 тысяч долларов, это примерно 3,7 миллиона рублей.