Регион

Уведомления отключены

4 марта, 05:00

Стихия в кадре: Живописные снимки экстремальной погоды заставят благоговеть перед прекрасным

Собрали 10 шикарных кадров природных явлений, которые перевернут ваше представление о мощи и красоте планеты. От вихрей в Мексиканском заливе до торнадо в Южной Дакоте — эти фотографии заставят ваше сердце биться быстрее.

"Сгорело 13,7 миллиона гектаров: 236 лесных пожаров всё ещё бушуют на северо-западе Канады", — Penny_Lane89.

Фото © Reddit / Penny_Lane89

Фото © Reddit / Penny_Lane89

"Молния ударила в момент съёмки этой фотографии", — warsSstroke.

Фото © Reddit / warsSstroke

Фото © Reddit / warsSstroke

"Эволюция торнадо", — Petaaa.

Фото © Reddit / Petaaa

Фото © Reddit / Petaaa

"Это видимый мезоциклон суперячейковой грозы. Синий оттенок вызван градом в восходящем потоке. А выглядит как космический корабль из-за более сухого воздуха на среднем уровне атмосферы", — m3antar.

Фото © Reddit / m3antar

Фото © Reddit / m3antar

"Серия смерчей появилась над Мексиканским заливом!" brolbo.

Фото © Reddit / brolbo

Фото © Reddit / brolbo

"Последствия ледяного шторма", — danrennt98.

Фото © Reddit / danrennt98

Фото © Reddit / danrennt98

"Столкновение молнии с извержением вулкана", — Nathanssss.

Фото © Reddit / Nathanssss

Фото © Reddit / Nathanssss

"Гигантская суперячейковая гроза", — IpMedia.

Фото © Reddit / IpMedia

Фото © Reddit / IpMedia

"Массивная песчаная буря в Западном Техасе", — jmh10331.

Фото © Reddit / jmh10331

Фото © Reddit / jmh10331

"Тётя сфотографировала этот торнадо на ферме моих дедушки и бабушки, который коснулся земли вчера. Южная Дакота", — ManicFirestorm.

Фото © Reddit / ManicFirestorm

Фото © Reddit / ManicFirestorm

Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство
Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство
Обложка ©

Reddit / m3antar, Nathanssss

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров