Стихия в кадре: Живописные снимки экстремальной погоды заставят благоговеть перед прекрасным
Собрали 10 шикарных кадров природных явлений, которые перевернут ваше представление о мощи и красоте планеты. От вихрей в Мексиканском заливе до торнадо в Южной Дакоте — эти фотографии заставят ваше сердце биться быстрее.
"Сгорело 13,7 миллиона гектаров: 236 лесных пожаров всё ещё бушуют на северо-западе Канады", — Penny_Lane89.
Фото © Reddit / Penny_Lane89
"Молния ударила в момент съёмки этой фотографии", — warsSstroke.
Фото © Reddit / warsSstroke
"Эволюция торнадо", — Petaaa.
Фото © Reddit / Petaaa
"Это видимый мезоциклон суперячейковой грозы. Синий оттенок вызван градом в восходящем потоке. А выглядит как космический корабль из-за более сухого воздуха на среднем уровне атмосферы", — m3antar.
Фото © Reddit / m3antar
"Серия смерчей появилась над Мексиканским заливом!" — brolbo.
Фото © Reddit / brolbo
"Последствия ледяного шторма", — danrennt98.
Фото © Reddit / danrennt98
"Столкновение молнии с извержением вулкана", — Nathanssss.
Фото © Reddit / Nathanssss
"Гигантская суперячейковая гроза", — IpMedia.
Фото © Reddit / IpMedia
"Массивная песчаная буря в Западном Техасе", — jmh10331.
Фото © Reddit / jmh10331
"Тётя сфотографировала этот торнадо на ферме моих дедушки и бабушки, который коснулся земли вчера. Южная Дакота", — ManicFirestorm.
Фото © Reddit / ManicFirestorm
Reddit / m3antar, Nathanssss