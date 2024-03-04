Стихия в кадре: Живописные снимки экстремальной погоды заставят благоговеть перед прекрасным

Собрали 10 шикарных кадров природных явлений, которые перевернут ваше представление о мощи и красоте планеты. От вихрей в Мексиканском заливе до торнадо в Южной Дакоте — эти фотографии заставят ваше сердце биться быстрее.