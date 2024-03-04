Отверженные сердца: Кто попал в "серый список" побед актёра Александра Петрова до женитьбы Life.ru рассказывает подробнее о личной жизни самого популярного российского актёра — Александра Петрова, который неожиданно связал себя узами брака с молодой моделью. 3 марта, 21:41 Актёр Александр Петров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Александра Петрова, главного актёра российской киноиндустрии и театра, прямо сейчас нельзя назвать ловеласом. Несмотря на свою бешеную популярность среди представительниц прекрасного пола, все отношения у звезды "Полицейского с Рублёвки" были длительные и красивые. Однако роман с коллегой по цеху Стасей Милославской закончился скандалом. Но обо всём по порядку.

Первая любовь: Дарья Емельянова

Первые серьёзные отношения у Петрова были с Дарьей Емельяновой, с которой он познакомился ещё в школе. Актёр ухаживал за ней с девятого класса, в то время как она училась в десятом. После его переезда в Москву из Ярославля отношения продолжились. При этом девушка осталась ждать в родном городе. Виделись влюблённые только по выходным, в будние же дни Александр учился в ГИТИСе.

Когда Петров окончательно обосновался в Москве, Дарья бросила учёбу и перебралась к любимому. Как писали СМИ, актёр помог своей подруге устроиться в салон красоты визажистом, так как поступить в вуз ей не удалось. Она активно вела соцсети, где предлагала свои услуги, и даже начала сотрудничать со звёздами.

Однако постоянные съёмки и разъезды актёра надоели Дарье, которая всё время ждала его одна дома. И они расстались спустя почти 10 лет отношений.

Роман с Ириной Старшенбаум

Во время съёмок фильма "Притяжение" Петров познакомился с актрисой Ириной Старшенбаум. По сюжету они играли пару. И вскоре между актёрами вспыхнула искра. Первое время звёзды пытались скрыть роман от общественности, но их всё чаще стали видеть вместе.

Актёры Ирина Старшенбаум и Александр Петров. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Некоторые были уверены, что это всего лишь пиар-роман перед выходом фильма в кинотеатрах. Но позже стало известно, что Александр познакомил Ирину с мамой, а также сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

Петров и Старшенбаум были помолвлены почти два года, но до свадьбы дело так и не дошло. Оба были слишком загружены на работе, в 2019 году и вовсе расстались.

При этом сама Ирина признавалась, что разошлись они без каких-либо скандалов: "Всё получилось естественно. Не было у нас никаких историй, которые леденят кровь. Иногда читаешь про людей и думаешь: "Господи, не дай бог вам где-то встретиться".

Актриса Стася Милославская

Следующие отношения у Петрова были с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились в 2020 году на съёмочной площадке фильма "Стрельцов". После работы в этой картине Александр брал паузу в карьере, чтобы восстановиться, отдохнуть и как раз заняться личной жизнью. Стася практически сразу же сообщила общественности, что мечтает о свадьбе. Сам же Петров никак не отреагировал на слова возлюбленной.

Роман Петрова со Стасей Милославской. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Парочка перебралась из Москвы за город, где могла спокойно уединиться и побыть наедине с природой. В своих соцсетях они регулярно публиковали милые снимки и признавались друг другу в любви.

А ещё девушка специально для любимого организовала путешествие в Париж на концерт группы Coldplay. Затем они стали реже вместе выходить в свет, что породило множество слухов о расставании.

Свадьба с Викторией Антоновой

Но самое удивительное случилось в сентябре 2023 года. Петров сообщил, что женился! И не на Милославской. Поклонники артиста и коллеги были просто ошарашены этой новостью. Петров принял решение связать себя узами брака с никому не известной 22-летней Викторией Антоновой.

Супруги — актёр Александр Петров и Виктория Антонова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

— Мы познакомились случайно на улице. И, в общем-то, через несколько встреч просто поженились, сразу всё поняв. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и полноценной прекрасной семьёй. Не мучайте её, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил! По-настоящему. Ваш Саша. Очень счастливый, — написал Петров в своих соцсетях.

Фото © ТАСС / IMAGO / Supplied by LMK Как вы думаете, долго ли продлится брак Петрова с Викторией Антоновой? 0 Долго, если они действительно любят друг друга Скоро разведутся — чтобы заключать брак, нужно проверить человека временем Мне всё равно, это их жизнь

Авторы Кира Громова