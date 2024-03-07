10 вещиц невероятной красоты, сложно представить, что их сделали своими руками

"Сделал вот такую картину-осьминога из ниток для мамы на День матери. Она мечтала о ней годами. Не могу дождаться, чтобы подарить ей это!" — sabrinawho2.

Фото © Reddit / sabrinawho2

"Я научилась вязать крючком из медной проволоки, чтобы сделать это ожерелье из лабрадорита", — Buffyferry.

Фото © Reddit / Buffyferry

"Большая волна. Моя картина маслом на холсте", — PrusRuslan.

Фото © Reddit / PrusRuslan

"Кактусы из морского стекла, сделанные мною в технике витража Тиффани. Те, что круглые, — подсвечники", — seastainedglass.

Фото © Reddit / seastainedglass

"Недавно сделала эти кулоны", — ElinorCrystal.

Фото © Reddit / ElinorCrystal

"Я закончил делать новую заколку для волос. Материал — рога оленя", — Top_Lifeguard_5408.

Фото © Reddit / Top_Lifeguard_5408

"Запечатлел немного восхода в своей подвеске из смолы", — emily3289.

Фото © Reddit / emily3289

"Брошь в виде бабочки, вышитая моими руками", — Elit_brooch7.

Фото © Reddit / Elit_brooch7

"Это первый солнцелов, который я сделала. Ещё один уже в процессе!" — VitrolenaArt.

Фото © Reddit / VitrolenaArt

"Немного копий домашних животных из валяной шерсти, которые я сделала за этот год", — TwoFeltedFox.