10 вещиц невероятной красоты, сложно представить, что их сделали своими руками
Хендмейд — это не только поделки в стиле детского сада. Есть на нашем свете такие таланты — остаётся только удивляться. Собрали 10 примеров их работ, которые вас точно впечатлят.
"Сделал вот такую картину-осьминога из ниток для мамы на День матери. Она мечтала о ней годами. Не могу дождаться, чтобы подарить ей это!" — sabrinawho2.
Фото © Reddit / sabrinawho2
"Я научилась вязать крючком из медной проволоки, чтобы сделать это ожерелье из лабрадорита", — Buffyferry.
Фото © Reddit / Buffyferry
"Большая волна. Моя картина маслом на холсте", — PrusRuslan.
Фото © Reddit / PrusRuslan
"Кактусы из морского стекла, сделанные мною в технике витража Тиффани. Те, что круглые, — подсвечники", — seastainedglass.
Фото © Reddit / seastainedglass
"Недавно сделала эти кулоны", — ElinorCrystal.
Фото © Reddit / ElinorCrystal
"Я закончил делать новую заколку для волос. Материал — рога оленя", — Top_Lifeguard_5408.
Фото © Reddit / Top_Lifeguard_5408
"Запечатлел немного восхода в своей подвеске из смолы", — emily3289.
Фото © Reddit / emily3289
"Брошь в виде бабочки, вышитая моими руками", — Elit_brooch7.
Фото © Reddit / Elit_brooch7
"Это первый солнцелов, который я сделала. Ещё один уже в процессе!" — VitrolenaArt.
Фото © Reddit / VitrolenaArt
"Немного копий домашних животных из валяной шерсти, которые я сделала за этот год", — TwoFeltedFox.
Фото © Reddit / TwoFeltedFox
Reddit / ElinorCrystal, VitrolenaArt