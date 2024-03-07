Регион

Уведомления отключены

7 марта, 05:00

10 вещиц невероятной красоты, сложно представить, что их сделали своими руками

Хендмейд — это не только поделки в стиле детского сада. Есть на нашем свете такие таланты — остаётся только удивляться. Собрали 10 примеров их работ, которые вас точно впечатлят.

"Сделал вот такую картину-осьминога из ниток для мамы на День матери. Она мечтала о ней годами. Не могу дождаться, чтобы подарить ей это!" sabrinawho2.

Фото © Reddit / sabrinawho2

Фото © Reddit / sabrinawho2

"Я научилась вязать крючком из медной проволоки, чтобы сделать это ожерелье из лабрадорита", — Buffyferry.

Фото © Reddit / Buffyferry

Фото © Reddit / Buffyferry

"Большая волна. Моя картина маслом на холсте", — PrusRuslan.

Фото © Reddit / PrusRuslan

Фото © Reddit / PrusRuslan

"Кактусы из морского стекла, сделанные мною в технике витража Тиффани. Те, что круглые, — подсвечники", — seastainedglass.

Фото © Reddit / seastainedglass

Фото © Reddit / seastainedglass

"Недавно сделала эти кулоны", — ElinorCrystal.

Фото © Reddit / ElinorCrystal

Фото © Reddit / ElinorCrystal

"Я закончил делать новую заколку для волос. Материал — рога оленя", — Top_Lifeguard_5408.

Фото © Reddit / Top_Lifeguard_5408

Фото © Reddit / Top_Lifeguard_5408

"Запечатлел немного восхода в своей подвеске из смолы", — emily3289.

Фото © Reddit / emily3289

Фото © Reddit / emily3289

"Брошь в виде бабочки, вышитая моими руками", — Elit_brooch7.

Фото © Reddit / Elit_brooch7

Фото © Reddit / Elit_brooch7

"Это первый солнцелов, который я сделала. Ещё один уже в процессе!" VitrolenaArt.

Фото © Reddit / VitrolenaArt

Фото © Reddit / VitrolenaArt

"Немного копий домашних животных из валяной шерсти, которые я сделала за этот год", — TwoFeltedFox.

Фото © Reddit / TwoFeltedFox

Фото © Reddit / TwoFeltedFox

8 причин завести кошку: Как пушистый оберег защитит от сглаза, порчи и злых духов
8 причин завести кошку: Как пушистый оберег защитит от сглаза, порчи и злых духов
Обложка ©

Reddit / ElinorCrystal, VitrolenaArt

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров