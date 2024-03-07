Платье или помятая футболка: Мужчины раскрыли главные предпочтения в женской одежде

Короткое облегающее платье, комплект с короткими шортиками или свободная мужская футболка/рубашка на любимой более всего распаляют воображение представителей сильного пола. За эти предметы одежды отдали свои голоса 25%, 22% и 18% среди опрошенных мужчин. С результатами исследования ознакомился Life.ru.

Также сильную половину заводят шёлковый халат и любимая многими дамами кружевная сорочка — за них высказались 16% и 14% респондентов соответственно. Нашлись и свои поклонники у майки-алкоголички — 3% опрошенных. Ещё 2% отдали предпочтение пижаме с милыми принтами.

"Девушкам на заметку: носите чаще вещи своего партнёра, мужчины это любят. Объяснение, кстати, простое: маскулинные вещи подчёркивают хрупкость девушки как бы не нарочно. Если же девушка надела кружевной пеньюар или шёлковый халатик — значит, она подготовилась, и это не так интересно, как видеть её в слегка помятой рубашке, наброшенной впопыхах", — объяснил кандидат социологических наук, владелец проводившего опрос коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексей Гвинтовкин.

По его словам, согласно исследованиям последних десятилетий, восприятие мужчинами женского тела не меняется в течение длительного времени. Самой сексуальной частью женского тела по-прежнему считаются ноги, которые представители сильного пола готовы лицезреть и дома, и на улице.