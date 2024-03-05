От свадьбы до развода: Российские мужчины составили топ-10 своих безумств ради женщин

Аналитики из Superjob провели опрос населения и заявили, что каждый четвёртый мужчина назвал свадьбу самым безрассудным поступком из тех, что приходилось делать ради своей женщины. Об этом сообщает "Газета.ru".

27% респондентов рассказали, что решение жениться было самым необдуманным поступком, который они совершали ради любимой. Для 4% мужчин долгие поездки ради встречи с женщиной стали безрассудным деянием, а 3% отметили, что действовали крайне авантюрно при признании в любви. Ещё 3% решались на переезд из-за любимой.

2% респондентов рассказали о драках и покорениях высот: "Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе". Другие 2% считают безрассудными подарки своим женщинам, которые потом повлекли за собой большие проблемы в бюджете. Один из 100 мужчин залезал в кредиты ради женщины. Также по 1% проценту опрошенных совершали прыжки с высоты, купались в проруби и прощали измены. Ещё 1% посчитал безумным развод с женой ради любовницы.

Также опрошенные отмечали татуировки с именами, романтические серенады, ссоры с родителями и даже увольнение с рабочих мест. 19% респондентов рассказали, что в их жизни подобных авантюр не случалось.