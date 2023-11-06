Женщин больше: Назван процент россиян, ревнующих вторых половинок к коллегам
Опрос: Женщины чаще ревнуют супругов к их коллегам, чем мужчины
Большинство россиян не привыкли ревновать своих вторых половинок к их коллегам. Таким "увлечениям" регулярно оказываются подвержены лишь 13% граждан, львиная доля которых — женщины до 30 лет. Такие результаты показал опрос, участие в котором приняло 1800 человек.
Так, 87% респондентов никогда не подозревают избранников в близости на стороне. Редко чувство ревности возникает у 11% россиян, а ещё 2% опрошенных страдают от этого постоянно.
При этом девушки гораздо чаще смотрят на отношения мужей на работе с опаской. Утвердительно на этот вопрос ответили 15% женщин, большинство из которых имеют возраст от 19 до 29 лет. А вот мужчины ревнуют реже: лишь 9% подозревают супруг в неверности, показало исследование сервиса "Работа.ру".
Ранее Лайф назвал главные факторы, на которые россияне обращают особое внимание при трудоустройстве. Опрос показал, что некоторых интересует удобство расположения новой работы, тогда как другие смотрят на наличие красивых коллег.
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