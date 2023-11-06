Женщин больше: Назван процент россиян, ревнующих вторых половинок к коллегам

Большинство россиян не привыкли ревновать своих вторых половинок к их коллегам. Таким "увлечениям" регулярно оказываются подвержены лишь 13% граждан, львиная доля которых — женщины до 30 лет. Такие результаты показал опрос, участие в котором приняло 1800 человек.

Так, 87% респондентов никогда не подозревают избранников в близости на стороне. Редко чувство ревности возникает у 11% россиян, а ещё 2% опрошенных страдают от этого постоянно.

При этом девушки гораздо чаще смотрят на отношения мужей на работе с опаской. Утвердительно на этот вопрос ответили 15% женщин, большинство из которых имеют возраст от 19 до 29 лет. А вот мужчины ревнуют реже: лишь 9% подозревают супруг в неверности, показало исследование сервиса "Работа.ру".