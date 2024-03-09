Иностранцы в ужасе от этих пяти вещей из СССР, ведь на Западе и не слыхали о таком

Путешествие в Советский Союз для иностранцев было чем-то вроде посещения другой планеты. Они сталкивались с явлениями, которые настолько отличались от их повседневной жизни, что порой казались выдумкой. Давайте окунёмся в этот удивительный мир и приоткроем занавес над пятью вещами, заставлявшими иностранцев раскрывать рот от изумления.

1. Квартиры размером со спичечный коробок

Удивительные страницы истории Советского Союза. Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

В городах СССР люди жили в квартирах, где пространство было настолько ограниченно, что иностранцы называли их "спичечными коробками". Жилплощадь казалась туристам настолько маленькой, что те задавались вопросом, а как советские граждане держали домашних животных? Ведь даже взмах хвоста в таких условиях может привести к непредвиденным последствиям, как считали иностранцы.

2. Туалетная бумага, подходящая для шлифовки дерева

В СССР туалетная бумага была не такая мягкая, а во многих уборных граждан даже лежала газета. И совсем не для чтения. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Туалетная бумага в СССР имела такую жёсткость и текстуру, что многие иностранцы шутили: её можно использовать в качестве наждачной бумаги. Этот "экстремальный" опыт заставлял многих туристов запасаться мягкой бумагой ещё дома. Некоторые предприимчивые товарищи даже привозили с собой дополнительные пачки, чтобы обменять на местные сувениры.

3. Один стакан на всю страну: жажда против санитарных норм

Помните, в СССР у автоматов с газировкой всегда стоял стакан из стекла? Так вот, некоторым такое не нравилось. Фото © ТАСС / Алекнавичюс Бернардас

Помните автоматы с газированной водой, где один и тот же стеклянный стакан использовался всеми желающими? Иностранцам было трудно поверить, что сотни людей могут пить из одной и той же тары в течение дня, полагаясь на простое ополаскивание водой для "очистки". Некоторые западные гости видели в этом романтику общественного доверия, в то время как другие — явное пренебрежение санитарными нормами.

4. Торговцы на морозе: уличная торговля, несмотря на снег и ветер

Что в СССР для нас было нормой, а иностранцы и гости столицы диву давались? Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Уличные рынки, работающие даже при -25 °C, вызывали у гостей страны смесь уважения и недоумения. Продавцы, несмотря на морозы, предлагали свои товары, демонстрируя сибирскую стойкость и изобретательность в противостоянии природным условиям. Эта картина разрушала стереотипы о холодных и неприветливых советских людях, показывая их гостеприимство и тёплое отношение даже в самую холодную погоду.

5. Шариковые ручки как валюта: необычный дефицит

Был в истории Советского Союза и дефицит шариковых ручек. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

В СССР шариковые ручки считались дефицитным товаром и стоили немалых денег. Иностранцам советовали брать их с собой не только для личного пользования, но и в качестве подарков или даже валюты для обмена. Этот факт поражал гостей страны, ведь в их родных краях ручки были повседневным предметом, не заслуживающим особого внимания.