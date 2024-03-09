Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: Начни заново и плыви по течению своих мечт

Сама по себе энергетика новолуния — это время для новых начинаний и свежих идей. А когда оно проходит в знаке зодиака Рыбы, управляемом Нептуном, ожидайте настоящий душевный потоп в хорошем смысле слова. Это время, когда внутренний мир каждого из нас будет наполнен глубокими переживаниями, интуитивными прозрениями и творческими порывами.

Что ждёт знаки зодиака в период новолуния 10 марта 2024 года

Эмоциональная перезагрузка: что ждёт знаки зодиака в новолуние. Фото © Shutterstock / Stock Holm

Март станет месяцем, когда космические силы предложат не только новолуние, но и коридор затмений, а также день весеннего равноденствия. Так что скучно точно не будет. Новолуние в знаке зодиака Рыбы приглашает принять и проработать ошибки прошлого, обнулить их и двигаться дальше с новыми силами. Эмоциональная перезагрузка и встреча весны добавят позитива и вдохновения.

Как знак зодиака Рыбы, в котором случится новолуние, влияет на нас

Рыбы — знак зодиака водной стихии, что означает, что эмоции и интуиция будут играть ключевую роль. В период новолуния 10 марта важно не уходить в себя, а наоборот — искать поддержку у друзей и близких. Совместные проекты, общение и даже просто чувство принадлежности к команде помогут пройти через этот период с меньшими потерями.

Новолуние в Рыбах 10 марта: каким знакам зодиака не повезёт?

Как встретить новолуние 10 марта: советы астрологов. Фото © Shutterstock / Serhii Bobyk

Водные знаки зодиака, как Рыбы и Раки, ощутят на себе благосклонность Вселенной. Представители знака Скорпиона станут опорой для окружающих, а огненные знаки — Овен, Лев, Стрелец — сосредоточатся на карьере и достижениях. Земные знаки зодиака — Телец, Дева и Козерог — найдут вдохновение в творчестве, а воздушные — Близнецы, Водолей и Весы — в профессиональной сфере.

Что можно делать в новолуние 10 марта 2024 года

Это идеальное время для занятий йогой, медитацией или просто для долгих прогулок на свежем воздухе. Также обратите внимание на знаки Вселенной — они могут дать подсказки и указать вам путь.

Чего нельзя делать в новолуние в Рыбах 10 марта

Новолуние в Рыбах 10 марта: новый виток в вашей жизни. Фото © Freepik

В новолуние лучше избегать конфликтов и споров, а также импульсивных решений. Сосредоточьтесь на составлении планов, а не на поспешных действиях.